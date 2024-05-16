"Паукообразные" сиамские близнецы имеют три ноги, четыре руки и один пенис – фото

Сиамские "паукообразные" близнецы из Индонезии соединены в тазу таким образом, что имеют три ноги, четыре руки и один пенис — состояние настолько редкое, что им страдает только один человек из двух миллионов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Хотя аномально соединенные братья появились на свет в 2018 году, этот случай был подробно описан лишь недавно в American Journal of Case Reports.

Мальчики являются ишиогромно-трехпусными близнецами, то есть соединенными нижней половиной тела, а не верхней – как у большинства сиамских близнецов. Эта подгруппа врожденных пороков встречается очень редко.

"Паукообразные" сиамские близнецы / Фото: American Journal of Case Reports

Вместе с общим пенисом и семью конечностями – все они функциональны, кроме одной ноги. Братья также имеют мочевой пузырь, прямую кишку и кишечник, как это характерно для большинства сиамских близнецов. Тем временем врачи считают, что у одного из мальчиков были недоразвиты почки, а у другого только одна.

"Паукообразные" сиамские близнецы / Фото: American Journal of Case Reports

Несмотря на то, что они чудом выжили во время беременности и родов – один из близнецов умирает или рождается мертвым более чем в 60% случаев – братья были вынуждены лежать в течение первых трех лет жизни, поскольку их уникальная конфигурация не позволяла им сидеть.

С того времени хирурги ампутировали им третью ногу и стабилизировали бедро и таз, чтобы братья могли сидеть прямо. Трехмесячный контрольный осмотр показал, что у близнецов не было никаких осложнений после операции.

"Паукообразные" сиамские близнецы / Фото: American Journal of Case Reports

Пока неизвестно, будут ли врачи разъединять близнецов, что может оказаться особенно сложной задачей, учитывая необычный характер их соединения.

"Редкость близнецов осложняет хирургическое разделение из-за нехватки случаев и высокой сложности", — объясняют авторы исследования.

"Паукообразные" сиамские близнецы / Фото: American Journal of Case Reports

Тем не менее, хирурги считают, что этот случай демонстрирует, что "все еще есть место для хирургической коррекции" даже в ситуациях, когда разделение невозможно.

В 2022 году в Китае врачам удалось разделить двух сиамских близнецов, которые имели две руки и две функционирующие ноги и одну нереагировавшую сросшуюся ногу. Близнецы также имели общий пенис и яички, но не имели ануса.

Напомним, сиамские близняшки поделились, что произойдет с другой, если одна из них умрет. Также девушки рассказали об ощущениях алкогольного опьянения и голода.

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