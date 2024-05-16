"Паукообразные" сиамские близнецы имеют три ноги, четыре руки и один пенис – фото

Их состояние невероятно редкое.
Сиамские "паукообразные" близнецы из Индонезии соединены в тазу таким образом, что имеют три ноги, четыре руки и один пенис — состояние настолько редкое, что им страдает только один человек из двух миллионов.
Об этом сообщает Daily Mail.
Хотя аномально соединенные братья появились на свет в 2018 году, этот случай был подробно описан лишь недавно в American Journal of Case Reports.
Мальчики являются ишиогромно-трехпусными близнецами, то есть соединенными нижней половиной тела, а не верхней – как у большинства сиамских близнецов. Эта подгруппа врожденных пороков встречается очень редко.
Вместе с общим пенисом и семью конечностями – все они функциональны, кроме одной ноги. Братья также имеют мочевой пузырь, прямую кишку и кишечник, как это характерно для большинства сиамских близнецов. Тем временем врачи считают, что у одного из мальчиков были недоразвиты почки, а у другого только одна.
Несмотря на то, что они чудом выжили во время беременности и родов – один из близнецов умирает или рождается мертвым более чем в 60% случаев – братья были вынуждены лежать в течение первых трех лет жизни, поскольку их уникальная конфигурация не позволяла им сидеть.
С того времени хирурги ампутировали им третью ногу и стабилизировали бедро и таз, чтобы братья могли сидеть прямо. Трехмесячный контрольный осмотр показал, что у близнецов не было никаких осложнений после операции.
Пока неизвестно, будут ли врачи разъединять близнецов, что может оказаться особенно сложной задачей, учитывая необычный характер их соединения.
"Редкость близнецов осложняет хирургическое разделение из-за нехватки случаев и высокой сложности", — объясняют авторы исследования.
Тем не менее, хирурги считают, что этот случай демонстрирует, что "все еще есть место для хирургической коррекции" даже в ситуациях, когда разделение невозможно.
В 2022 году в Китае врачам удалось разделить двух сиамских близнецов, которые имели две руки и две функционирующие ноги и одну нереагировавшую сросшуюся ногу. Близнецы также имели общий пенис и яички, но не имели ануса.
Напомним, сиамские близняшки поделились, что произойдет с другой, если одна из них умрет. Также девушки рассказали об ощущениях алкогольного опьянения и голода.
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