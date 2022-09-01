Пчелы обсели голову и укусили 20 тысяч раз: на 20-летнего парня напали агрессивные насекомые

В штате Огайо в США агрессивные пчелы напали на 20-летнего парня.
Насекомые укусили его 20 тысяч раз, после чего парня в тяжелом состоянии вертолетом транспортировали в больницу.
Об этом пишет nypost.com.
20-летний Остин Беллами обрезал лимонное дерево и случайно задел улей. После этого его буквально осели агрессивные насекомые. Мать парня Шона Картер рассказала, что пчелы кусали ее сына в голову, шею, спину и руки.
Парень умолял о помощи, его бабушка пыталась спасти внука, однако ее также атаковали агрессивные насекомые.
На место происшествия прибыли спасатели, которые сняли пострадавшего с дерева, после чего парня вертолетом доставили в больницу. Беллами подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы.
Шона Картер рассказывает, что медики зафиксировали более 20 тысяч укусов насекомых, также парень проглотил 30 пчел. 20-летний парень уже вышел из комы и поправляется.
Напомним, в Закарпатье клопы-кровопивцы из Америки атакуют отдыхающих.
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