Пчелы покусали полицейских, пытавшихся разогнать митинг пчеловодов

На демонстрацию привезли более полусотни ульев с пчелами.

В чилийской столице Сантьяго полицейские пытались разогнать митинг пчеловодов, но на стражей порядка напали пчелы.

Пострадало семь копий, сообщает SBS News.

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Правоохранители пытались убрать с улицы ульи, которые перед президентским дворцом поставили пчеловоды. Речь идет о около 60 ульев из 10 тыс. насекомых. Впрочем, когда копы хотели убрать импровизированную пасеку, на них налетели пчелы. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Следует заметить, что в Чили из-за длительной засухи пострадало производство меда. Пчелам почти нечего есть и они погибают. На демонстрации пчеловоды требовали, чтобы государство повысило цены на мед или предоставило субсидии производителям меда. Кроме того, люди попросили о встрече с президентом.

Семь police officers должны были ходить в hospital в Chile после пребывания продолжительной процедуры, чтобы протестовать, beekeepers, связанных с long-term drought. pic.twitter.com/cuoKyJOWAJ — SBS News (@SBSNews) January 4, 2022

В свою очередь представитель Министерства сельского хозяйства в районе Сантьяго сказал: ведомство "тоже обеспокоено влиянием засухи на пчел".

Как сообщалось, чилийцы отпраздновали смерть вдовы бывшего диктатора Августо Пиночета. Люсия Ириарт отошла на тот свет в возрасте 99 лет. Но вместо того, чтобы провожать ее в скорби, сотни людей вышли на улицы и громкими аплодисментами встречали эту новость.