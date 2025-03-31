Печальная история «счастливого»: как странное имя разрушило жизнь мужчины (фото)

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Японец по имени Хэппи, что переводится как «счастливый», пожаловался, что в детстве оно привлекало к нему издевательство, а во взрослом возрасте — насмешку. С подобной проблемой столкнулась женщина, которой 16 лет отказываются выдать паспорт из-за «несерьезного» имени.

Как пишет Oddity Central, когда мама Тераучи Хэппи (Terauchi Happy) выбирала ему нетрадиционное имя, она и не подозревала, какие проблемы оно создаст для него на протяжении всей жизни.

27-летний мужчина настаивает, что не держит зла на свою мать, ведь она назвала его Happy только для того, чтобы выразить радость, которую испытала, когда он появился на свет. Фактически, это единственная причина, почему он никогда не менял свое имя, несмотря на страдания, которые это причинило ему. Когда он был маленьким мальчиком, другие дети дразнили и даже издевались над ним из-за его имени, и, к сожалению, с возрастом ситуация не улучшилась. Компании всегда думали, что он шутит, когда присылал свое резюме на работу, а необычное имя даже разрушило его романтические отношения.

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Тераучи Хэппи / Фото: ABEMA Prime

В детстве Тераучи ненавидел такие праздники, как дни рождения или праздники с поздравлениями, содержащие слово «happy», например, «happy birthday», потому что это всегда приводило к дразнилкам со стороны других детей. Когда над ним издевались, дети говорили такие вещи, как «Ты счастливый, но не выглядишь счастливым» или «Даже если над тобой издеваются, ты все равно счастлив, не так ли?».

Даже во время церемонии поступления в колледж, когда назвали его имя, все обратили на него внимание, и Тераучи был в отчаянии, убежденный, что его детский ужас начинается снова. В какой-то момент он решил официально сменить свое имя, но подумал о том, почему его назвала мама, и в конце концов решил отказаться от этой идеи.

Документ Тераучи Хэппи / Фото: ABEMA Prime

Когда он начал искать работу и рассылать резюме, компании часто игнорировали его, потому что думали, что он их разыгрывает, и даже когда его вызывали на собеседования, люди думали, что он шутит, пока он не показывал им свое удостоверение личности. Единственный раз, когда его имя сыграло ему на руку, это когда он подал заявку на работу продавца, и одна компания сочла его имя хорошим знаком.

Во время выступления на телешоу ABEMA Prime Тераучи Хэппи также утверждал, что его имя помешало ему жениться. Когда пришло время знакомства с семьей его девушки, он увидел, как ее родители скривились, услышав его имя, и их отношения в конце концов распались. Он добавил, что пожилые люди обычно хмурятся, когда слышат его имя, потому что они не привыкли к таким нетрадиционным именам.

Напомним, супруги, имеющие 9 дочерей, но мечтавшие о сыне, удивили именами девушек.