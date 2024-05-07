Пекари приготовили самый длинный в мире багет: какая его длина (видео)

Над ним работало 18 человек.

Во Франции команда из 18 пекарей приготовила багет рекордной длины – 140 метров.

Об этом сообщает FRANCE 24.

Пекари, члены Французской конфедерации пекарей и кондитеров, собрались на Suresnes Baguette Show в Суренах, чтобы испечь батон, который был примерно в 235 раз длиннее среднего французского багета.

Полученный багет побил предыдущий рекорд – 132-сантиметровую буханку французского хлеба, испеченного в Италии в 2019 году.

Багет был осмотрен судьей Книги рекордов Гиннеса, который подтвердил, что он новый рекордсмен, после чего его смазали пастой "Нутелла" и подали посетителям выставки.

Напомним, ранее украинка установила рекорд самых длинных волос на планете. Ее пряди даже длиннее самого высокого человека в мире.

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