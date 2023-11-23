Пенсионер четыре года не мог закрыть глаза после неудачной пластической операции – фото

Он решил сделать косметическую операцию после того, как начал все больше стесняться своих "пухлых щек".

Пенсионер настолько стеснялся своих "пухлых хомячих щек", что прибег к косметической хирургии, чтобы повысить свою уверенность в себе, но все пошло не так.

Об этом пишет Mirror.

В результате он не мог закрыть глаза более четырех лет. Пит Бродхерст, которому сейчас 81 год, обратился за профессиональной помощью в 2019 году из-за неуверенности в своем внешнем виде. Но он утверждает, что хирург удалил слишком много тканей из-под его глаз, из-за чего не смог их закрыть.

Художник и декоратор на пенсии из Бирмингема сказал: "Произошедшее полностью разрушило мою жизнь. Вместо того, чтобы начать свою жизнь, я был одержим попытками сделать все правильно. Мне было сложно смотреть в зеркало. Я пытался предупредить других людей, но я не знал как. Я использовал свою пенсию, чтобы мои глаза выглядели правильно. Мне пришлось накопить достаточно денег, чтобы пойти на операцию".

Пит Бродгерст / Фото: SWNS

Все началось в 1959 году, когда из-за проблемы с зубами у него увеличились щеки. Он сказал: "У меня были опухшие щеки хомяка. Несколько лет назад я общался с женщиной, и она меня бросила. Я сказал: "Почему ты уходишь, когда мы имеем все? Посмотри, как нам повезло". И она сказала: "Иди посмотри в зеркало, так что я иду".

После еще двух отношений, в которых его неуверенность в своем облике росла, Пит почувствовал, что хочет сделать операцию. В конце 2018 года отец двоих детей решил пройти еще одну процедуру. Он обратился в больницу в Бирмингеме, предложившую ему 11 000 фунтов стерлингов за подтяжку шеи, блефаропластику под глазами и ринопластику, которая поможет уменьшить его щеки. А 24 января в 2019 году он прошел девятичасовую процедуру и на следующий день был выписан.

Пит сказал: "Я выглядел так, будто меня избили. Это было ужасно, и я не мог закрыть глаза. На следующий день после операции мне хотелось никуда не уходить". Пот вернулся в больницу через две недели после операции, чтобы снять швы, и говорит, что сказал медикам, что его глаза были очень раздражены и слезились. Но он утверждает, что ему сказали, что все хорошо и эти побочные эффекты пройдут сами собой.

Пит Бродхерст / Фото: SWNS

Затем 23 марта в 2019 году он отправился в больницу, чтобы пройти плановое обследование простаты. Но врач заметил его поврежденные глаза – и его направили в офтальмологический центр Бирмингема и Мидленда. Там ему сказали, что его глаза не закрывались полностью, когда он моргал или спал, что вызывало у него раздражение. Однако врачи не смогли его вылечить, поскольку начальную операцию ему сделали приватно.

Его хирург организовал бесплатную операцию по пересадке кожи, чтобы кожа на щеках соединилась с веками. Впоследствии 13 мая в 2019 году ему сделали часовую операцию, но проблема так и не исчезла.

Пит говорит, что ему прописали капли для глаз восемь раз в день, а также разогрели в микроволновке полотенце, которым можно было окутать глаза, когда он спит. Но его зрение было настолько плохим, что он не мог водить машину или различать лицо людей.

Отчаянно несчастный, Пит решился на дальнейшую операцию. Но он говорит, что многие частные больницы отказались его оперировать, а у Национальной службы здравоохранения было годовое письмо ожидания.

Наконец, в июле в 2023 году Пит прилетел в клинику в Таиланде на операцию по коррекции зрения. Теперь он может лучше видеть и уютно спать.

Пит Бродгерст / Фото: SWNS

Процедура обошлась ему в 4544 фунта стерлингов (200 тысяч бат). Пит сказал: "Я могу закрыть глаза, чего у меня не было. Это позволяет спать спокойно. Пока я вижу ясно, я больше не ношу очки. Я больше не думаю о своих глазах, я не мог выйти на улицу без очков. Но мне больше не нужно это делать. Я снова нормален, на мне нет очков, я смотрю в окно, и все ясно".

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