Пенсионер на инвалидной коляске экстремальным "лифтом" поднимается на третий этаж: видео

Мужчина сам изготовил лебедку со шлюзом, чтобы попасть на балкон своей квартиры.

В российском городе Тимашевске (Краснодарский край) пенсионер смастерил экстремальный "лифт", чтобы подниматься к себе в квартиру на третий этаж.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot, опубликовав соответствующее видео.

На опубликованных кадрах видно, как умелец в инвалидной коляске поднимается на лебедке на третий этаж и заезжает на балкон.

Мужчину зовут Александр и ему уже под 70 лет. В доме, где он живет, нет лифта, поэтому он самостоятельно придумал способ, как добираться до своего дома без посторонней помощи.

По словам соседей, он сам установил лебедку со шлюзом, чтобы попадать домой через балкон. Помог ему в этом богатый опыт прежней работы на производстве. Лебедкой он управляет с помощью пульта.

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Кроме того, Александр самостоятельно водит машину и установил за окном своей квартиры солнечные батареи.

Напомним, ранее житель Тернопольской области смастерил машину на гусеницах, которая может преодолевать полутораметровые сугробы

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