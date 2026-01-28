Пес помог задержать пенсионера, который переоборудовал авто для воровства дизеля

Правоохранители поймали с поличным 70-летнего вора дизеля в промышленной зоне / © https://official.bankspower.com/

В немецком городке Хофрезен полицейские задержали 70-летнего пенсионера, пытавшегося угнать горючее из грузовых авто. Мужчину поймали поздно вечером после звонка неравнодушной прохожей, заметившей подозрительную активность в промышленной зоне.

Об этом говорится в рассказе wochenblatt-reporter.de .

Прибыв на место, правоохранители застали злоумышленника за перекачкой дизельного горючего из баков фур в канистры. При попытке побега мужчина сопротивлялся, поэтому к его задержанию привлекли служебную овчарку, которая за считанные секунды обездвижила нарушителя.

Фото Полицейская инспекция Вальдфишбах-Бургальбен

Выяснилось, что пенсионер специально подготовил свой Volkswagen Touareg для незаконного промысла. В салоне автомобиля полицейские обнаружили 23 канистра объемом по 20 литров, из которых 13 уже были заполнены дизелем, а также электрический насос для перекачки горючего.

Неподалеку стояли два грузовика с открытыми топливными баками и поврежденными крышками. По предварительным подсчетам, злоумышленник успел угнать около 260 литров дизельного горючего. Ущерб транспортная компания оценила примерно в 650 евро.

Мужчине инкриминируют воровство, повреждение имущества и сопротивление полиции. Автомобиль, канистры и оборудование изъяты, продолжается следствие. Учитывая возраст подозреваемого и сравнительно небольшую сумму ущерба, вероятно, наказание ограничится значительным штрафом.

В полиции надеются, что задержание поможет прекратить серию подобных преступлений в этом районе, ведь раньше правоохранителям не удавалось выйти на след вора, действовавшего по схожей схеме.

