Пенсионер помог копам поймать вора, но вместо награды получил наказание: что произошло

В Великобритании офицер полиции в отставке, помогший поймать вора, получил вместо награды штраф.

Об этом пишет Daily Mail.

Норман Бреннан гнался за подозреваемым более 3 км, а затем помог полиции арестовать его. Он также нашел рюкзак преступника, где было девять бутылок вина, украденных из магазина.

Но вскоре 64-летний мужчина получил штраф в размере 130 фунтов за то, что во время преследования он неправильно поехал по улице с односторонним движением. Он говорит, что потерял бы из виду подозреваемого, если бы поехал другим маршрутом.

Впрочем, это не все. Впоследствии оказалось, что магазин решил не предъявлять обвинения вору, поэтому его не наказали.

Норман Бреннан / Фото: Ian McILGORM

Норман написал в Совет Ричмонда, чтобы обжаловать штраф, но получил отказ. Спикер сказал ему: "Несмотря на то, что я ценю, что вы следовали за вором, вы не имели законных полномочий для выезда на эту дорогу".

Норман прокомментировал: "Какая пустая трата моего времени и абсолютный фарс. Единственный, кого здесь наказали, — это я. Меня ошеломила реакция Ричмонда. Отсутствие здравого смысла. Кажется, что в сегодняшней Британии вы можете пойти в супермаркет и украсть все, что вам нравится, і знать, что даже если вас поймают, вы не будете наказаны".

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Со своей стороны представитель полиции сказал: "Офицеры отреагировали на сообщение о краже в магазине после того, как мужчина украл несколько бутылок вина. Его задержали поблизости. Офицеры разговаривали с работниками в магазине, которые не хотели продолжать этот вопрос".

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