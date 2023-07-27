Пенсионер пожертвовал свой старый диван, забыв, что спрятал в нем 30 000 долларов - фото

Он надеется, что ему вернут деньги.

Пожилой мужчина ужаснулся, когда понял, что в пожертвованном им диване было спрятано 30 000 долларов.

Об этом он рассказал 7News.

Пенсионер из Квинсленда, Австралия, рассказал, что ремонтирует свой дом и теперь избавляется от некоторой мебели. Свою ошибку он осознал только спустя несколько недель.

"Я думаю, что действительно больно то, что я сделал это сам с собой, и я не могу поверить, насколько глупым я был, если честно", — сказал Джордж. "Мне действительно пришлось остановиться и сказать: "Ты человек, ты совершил ошибку. Ты усвоил ценный урок и очень дорогой".

Диван, в котором мужчина забыл деньги / Фото: 7news.com.au

К сожалению, ему не удалось отследить диван, поскольку покупатель приехал к нему домой, а затем перепродал мебель в течение нескольких дней.

Тем не менее, Джордж запустил онлайн-кампанию, чтобы найти диван и его сбережения.

Он даже предложил награду тому, кто вернет его сокровище. Пенсионер все еще надеется, что новый владелец поступит ответственно и в конце концов вернет деньги.

"Если я получу часть, я буду счастлив, но я думаю, что сумма исчезла", – сказал он. "Очень много нуждающихся. Возможно, это изменит чью-то жизнь".

Напомним, женщина унаследовала сумасшедшую сумму от родственника, о существовании которого не знала. Сначала она подумала, что это мошенничество.

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