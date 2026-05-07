Пенсионер требовал алиментов от своего сына: суд вынес неожиданное решение

Вспомнил о сыне только в старости: как отец пытался высудить алименты / © Pexels

Реклама

В Польше пенсионер требовал от сына 500 злотых (5900 грн) алиментов в месяц, ссылаясь на низкую пенсию и отсутствие поддержки семьи.

Решивший суд, пишет издание Оnet.

Пенсионер ежемесячно получает 400 злотых социальной пенсии. Этой суммы было достаточно лишь для частичного покрытия расходов на его пребывание в доме престарелых. Потому пенсионер попросил у сына 500 злотых в месяц. Сын отказался, и дело дошло до суда.

Реклама

Суд первой инстанции отклонил иск пенсионера. После апелляции дело пересмотрел районный суд в Ольштыне, оставивший в силе предварительное решение. Суд признал, что пенсия истца была низкой, но это связано с предыдущим жизненным выбором.

Анализ расходов пенсионера также являлся весомым аргументом. Суд отметил, что пенсионер тратил часть своих денег на сигареты, что исключало его из группы людей, нуждающихся в поддержке. Кроме того, сын, с которого взыскивались алименты, сам находится в тяжелом финансовом положении и уже удерживает свою мать.

Суд также подчеркнул, что отец раньше не участвовал в жизни сына, не поддерживал сына финансово, не давал деньги на образование. По мнению суда, требования пенсионера противоречили социальным нормам. Поэтому решение районного суда в Ольштыне окончательно.

Раньше мы писали, как изменился размер алиментов на детей в Украине в 2026 году

Реклама

Новости партнеров