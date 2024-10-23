Пенсионер вышел из комы, потеряв 40 лет воспоминаний: он убежден, что ему 24 (фото)

После выхода из комы он думал, что сейчас 1980 год.

68-летний итальянец, сбитый машиной и оказавшийся в коме, потерял почти 40 лет воспоминаний.

Об этом пишет IL Messaggero.

В 2019 году Лучано Д'Адамо стал жертвой наезда и после выхода из комы последнее, что он помнил – как вышел из своего дома в Риме в 1980 году.

Вместе с ним в больнице были его сын и жена, которых он не узнал, поскольку он помнил только те времена, когда готовился жениться на своей девушке, и он не знал, кто эта женщина с ним. Он больше не помнил супружескую жизнь с ней, а также не помнил, как он выглядит, пытаясь понять, что мужчина в его отражении – это он сам.

Проснувшись, первое, что он сделал, это спросил у медсестры, можно ли позвонить матери, но не узнал устройство, которое ему дали, поскольку в 1980 году мобильные телефоны еще не были распространены.

Лучано Д'Адамо в молодости

Он также не помнил, что его мать умерла, и ему пришлось приспосабливаться ко всем событиям с семьей и друзьями, произошедшими между 1980 и 2019 годами.

Конечно, технологический прогресс последних нескольких десятилетий потребовал много работы, чтобы догнать его, и Лучано был ошеломлен, когда ехал в машине, которая имела карту на экране и подсказывала, когда поворачивать.

"Время от времени я встречаю кого-то, кто здоровается со мной", – рассказал мужчина в интервью. "Это наверняка старый друг, но я не знаю, кто это, однако из доброты делаю вид, что узнаю его и отвечаю взаимностью. Иногда я говорю, что хотел бы полетать на самолете, хотя никогда этого не делал. Жена говорит мне: "О чем ты говоришь? Мы же были вместе в Париже". А я отвечаю: "Ты там была, а я нет".

Лучано Д'Адамо

С тех пор как он вышел из комы после того, как его сбила машина, он работает с врачами, чтобы научиться снова социализироваться и попытаться восполнить пробелы в памяти, которые он потерял.

Напомним, женщина шесть лет ухаживала за парализованным мужем, а после выздоровления он сразу женился на другой. Она удивила людей, извинившись перед эксом и его новой любимой.

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