Пенсионерка на Rolls-Royce врезалась в уникальную скульптуру стоимостью 3 млн долларов - фото

Американка на Rolls-Royce врезалась в уникальную коралловую скульптуру стоимостью 3 миллиона долларов.

Инцидент произошел в городе Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает cbs12.com.

Видеонаблюдение с места происшествия показало, что 66-летняя Элизабет Рейз въехала на своем сине-сером автомобиле на территорию дома и наткнулась на бордюр. Затем автомобиль остановился, после чего поехал дальше и врезался в скульптуру.

Фото: cbs12.com

Далее Рейз помчалась через ландшафтный забор, а затем в дамбу и на пляж.

Передняя часть автомобиля была на песке, а задняя – на вершине дамбы, говорится в отчете о расследовании.

Фото: cbs12.com

Ущерб дамбе оценен примерно в 10 000 долларов, потертости на бордюре — в 50 долларов, как и ущерб, нанесенный забору ландшафта.

Пожарно-спасательная служба Палм-Бич достала Элизабет из автомобиля и провела медицинское освидетельствование. В ее крови не было обнаружено следов алкоголя, наркотиков или лекарств. Сама же пенсионерка сообщила копам, что ничего не помнит. У нее якобы случился провал в памяти.

Напомним, двое мужчин и женщина занялись сексом в парке. Любовники занимались интимом рядом с детскими зонами отдыха и не обращали внимания на ошеломленных зрителей.

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