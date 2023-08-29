Пенсионерка напугана своим телефоном с привидениями: она рассказала, что происходит

В Великобритании телефон с "привидениями" мучил пенсионерку потоком сообщений и странных уведомлений, чем изрядно ее испугал.

Об этом пишет Daily Star.

80-летняя Даян Ки рассказала, что однажды ночью ее разбудил яркий свет ее нового телефона Motorola G13.

Она выключила фонарик и снова заснула, но в следующую ночь свет снова включился. С этого времени это происходит каждую ночь в одно и то же время.

Испуганная женщина сказала, что ее устройство также ежедневно "бомбардировало" ее тысячами одних и тех же сообщений, в которых говорилось: "Нет проблем — я не забыл тебя".

Она сказала: "Я сейчас пользуюсь своим старым телефоном, я не могу с ним справиться, это смешно! Все началось с того, что я не смогла автоматически перенести свои 300 с лишним контактов и мне пришлось делать это вручную, я знала, что это будет проблемой. Затем все сообщения начали приходить каждую минуту, они повторяют те, которые я получила, а потом все они начинают приходить снова. Все это действительно жутко, особенно когда фонарик продолжает гореть. Это похоже на привидение, подобные вещи пугают в моем возрасте".

Сейчас Даян выключила телефон и положила его в ящик. Также женщина хочет, чтобы корпорация "забрала отвратительный телефон назад и разорвала контракт".

Со своей стороны, духовный медиум Тита Мартелл считает, что это, вероятнее всего, технологический сбой, а не призрак.

"Я раньше не сталкивалась с телефоном с привидениями, поэтому я бы сказала, что это очень редко. Однако это вполне возможно, потому что все дело в энергии, которая к нему привязалась и что связано с ней. Теоретически призраками может стать что угодно", — прокомментировала она.

Напомним, археологи раскопали 3000-летнюю гробницу, посвященную элитному религиозному лидеру. Они показали, что там было.

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