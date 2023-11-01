Пенсионерка проснулась миллионершей после вещего сна (фото)

Нередко просыпаешься от сна, который кажется настолько реалистичным, что ты не уверен, действительно ли он случился. Но чаще всего это истории, созданные разумом.

Но одна женщина проснулась от яркого сна о выигрыше в лотерею – и ее муж сказал, что они только что выиграли семизначную сумму. Об этом пишет Daily Star.

78-летний Чарльз Уолтуис и его жена Джин из Ионии, штат Мичиган, США, являются постоянными участниками Powerball. Ранее в этом месяце Чарльз угадал пять белых шаров и не был уверен, что он выиграл.

"Я позвонил дочери и попросил ее проверить, какой будет приз за угадывание пяти номеров", — сказал он представителям Мичиганской лотереи. В ответ он услышал: "Папа, ты выиграл миллион долларов!".

Чарльз Волтуис и Джин / Фото: Michigan Lottery

В приподнятом настроении счастливый пенсионер разбудил спящую жену и сообщил ей, что они только что сорвали куш. Но Джин, ошеломленная прерванным сном, не учла этого, подумала, что он шутит, и быстро вернулась в сон.

Когда она снова проснулась, то подумала, что ей приснился безумный сон. Это казалось настолько ясным, что она не была уверена, было ли это реальностью или просто плодом ее воображения.

"Когда она проснулась, она сказала мне, что ей приснилось, что мы выиграли в лотерею", — поделился Чарльз. "Я сказал: "Мы это сделали! Это был не сон, мы выиграли миллион долларов!".

Теперь пара надеется купить на свой выигрыш новый комплект колес и расплатиться за дом.

Напомним, найденную 300-летнюю скульптуру могут продать за миллионы долларов. Она подпирала дверь сарая несколько десятилетий.

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