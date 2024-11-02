Пенсионерка случайно выбросила на мусорку 50 тысяч евро: что произошло

Женщина зашила наличные в матрасе, потому что боится воров и не доверяет банковским учреждениям.

В итальянском городе Монтебеллуни на севере страны 80-летняя женщина выбросила старый матрас, забыв, что спрятала в нем 50 тысяч евро.

Об этом случае сообщает издание The Mirror.

В свое время пенсионерка разрезала матрас и зашила в нем наличные деньги, потому что она боится воров и не доверяет банковским учреждениям.

Забыв об этом тайнике, она выбросила старенький матрас. Когда же осознала свою ошибку, была в отчаянии.

Женщина позвонила в полицию с мольбами о помощи.

Полицейские и представители местных властей с пониманием отнеслись к ситуации и устроили поиски драгоценного матраса. Удивительно, он довольно быстро нашелся на свалке. Более того, все деньги были на месте.

“Женщина была в восторге от радости. Она выглядела на десять лет младше, когда узнала об этом”, — прокомментировали находку в полиции.

Напомним, мужчина из штата Флорида, потерявший свое кольцо выпускника Военно-морской академии США на поле для гольфа в Пенсильвании, спустя 54 года нашел его.

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