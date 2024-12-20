Пенсионерка в Тернопольской области создала настоящий сказочный дом: видео

Женщина никогда в жизни не держала кисти в руках и не проявляла раньше какого-либо художественного дарования.
Жительница села Джуринская Слободка в Тернопольской области на протяжении трех лет украшала дом и двор композициями из бетона, пока не превратила двор в настоящее сказочное пространство.
Об этом сообщает сайт "Файно".
64-летняя Надежда Куца раньше работала в Тернополе медсестрой, а вернулась в родное село семь лет назад, чтобы ухаживать за родителями-стариками.
Она говорит, что никогда в жизни не держала кисти в руках и не проявляла раньше какого-либо художественного дарования. Первая попытка декорировать стену возникла из-за практической необходимости: стена гаража постоянно зацветала от влаги, поэтому Надежда решила выложить ее камнями.
После неудачной попытки перешла к экспериментам с бетоном, создавая декоративные украшения для своего подворья.
Первой законченной работой стало декоративное ограждение, впоследствии женщина создала сказочный "колодец", в который превратился пень от срезанного ясеня, оплетенный металлической сеткой и разными тряпками.
Сейчас ее дом и подворье украшают композиции, в которых преобладают растительные мотивы, виноградные лозы и причудливые деревья.
Хотя скульптуры требуют значительных затрат на материалы, поддержка родных придает воодушевления. Дети фотографируют работы, делятся ими в Интернете, а иногда даже привозят мастерице мешки цемента в подарок.