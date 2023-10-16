Пенсионерка забыла в автобусе сумку, где было 206 тысяч долларов (фото)

Она всегда носит все деньги с собой после того, как ее дом ограбили.
В Китае пенсионерка оставила в автобусе сумку, где находились ценности на сумму более 1,5 миллиона юаней (206 000 долларов США).
Об этом пишет South China Morning Post.
Женщина, которая приобрела привычку носить с собой все свои деньги, куда бы она ни направлялась, оставила ценные вещи на борту автобуса в Шанхае.
К счастью, ее имущество было возвращено через несколько часов. Инцидент произошел 5 октября, когда 60-летняя женщина по фамилии Сунь села в автобус в городском районе Минхан.
На кадрах из камеры наблюдения видно, как она положила красную сумку на панель за водительским сиденьем. Внутри было 5000 юаней (685 долларов США) наличными, удостоверение личности и карточки социального страхования, несколько банковских книг и долговые сертификаты.
Общая стоимость этих предметов составила более 1,5 миллионов юаней.
Выйдя из автобуса, женщина забыла забрать сумку, но сразу же позвонила в автобусную компанию, когда поняла, что произошло.
На следующий день женщина отправилась в автобусную компанию и обнаружила, что все ее ценности целы.
Когда ее спросили, почему она всюду брала с собой свои сбережения, женщина разрыдалась.
"Мой дом ограбили в прошлом году. Но, к счастью, таких вещей, как банковские книги, не забрали. Я не чувствовала себя в безопасности, оставляя их в доме, поэтому всегда брала их с собой", — сказала она. "Когда я поняла, что все мои деньги исчезли, я так разволновалась, что заплакала… Наконец-то нашла свои деньги. Я встретила добросердечных людей".
Напомним, женщина пригласила подругу в гости, а затем выставила ей шокирующий чек. Она отправила подробный счет.
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