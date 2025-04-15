Пенсионеры оставили жизнь на земле и отправились в 15-летний круиз: сколько они заплатили (фото)

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Пенсионеры оставили свой дом, бизнес и жизнь на земле, чтобы жить на борту круизного лайнера, который будет путешествовать по миру в течение 15 лет.

55-летние Ланетт и Йохан Канены рассказали в интервью Daily Mail, что начали свое эпическое происшествие в середине 2024 года на борту лайнера Villa Vie Odyssey.

Это жилое судно, которое в течение следующих трех лет будет останавливаться в 425 портах в 147 странах, но аренда, которую они платят, запирает их в комнате на 15 лет.

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Ланетт и Йохан думали, что такой образ жизни, который они ведут сейчас, присущ только миллионерам, и были ошеломлены, когда узнали, что могут присоединиться к «Одиссее» за меньшую сумму, чем их стоимость жизни на Гавайях, где они проживали в течение 10 лет.

Путешествие пара происходит по системе «все включено», содержащей еду, напитки, Wi-Fi и уборку — и все это за $3500 в месяц. По словам пары, это отличная цена, если учесть, что жители суши платят за аренду или ипотеку, продукты, регистрацию автомобиля/плату за проезд/топливо, электричество, воду и все остальное.

«У нас был бизнес по прокату автомобилей, который мы продали, чтобы позволить себе наш домик», — рассказал Йохан. «Люди думают, что мы очень богаты, потому что можем это делать, но это дешевле, чем наша аренда и расходы на проживание на Гавайях. Это для нормальных людей».

Ланетт и Йохан Канены / Фото: Facebook/Living Life on a Cruise

Йохан и Ланетт не одиноки в своем кардинальном изменении образа жизни: многие пенсионеры решают отказаться от содержания дома ради острых ощущений в море. Многие считают это более дешевым вариантом, позволяющим им вычеркнуть несколько пунктов из своих списков желаний.

Супруги посетили более 25 стран только за восемь месяцев своего 15-летнего путешествия и наслаждаются временем, проводимым их кораблем в каждом месте.

В отличие от традиционных круизных лайнеров, входящих и выходящих из порта в течение одного дня, Villa Vie Odyssey проводит несколько дней в каждом порту.

«У нас нет стратегии выхода, нам обоим по 55, нам больше ничего не нужно. Мы просто хотим приключений и впечатлений. Мы прошли путь от 31 машины до ни одной», — говорит Йохан. «Так хорошо не иметь никаких обязанностей — нам стирают белье и меняют простыни дважды в неделю».

Ланетт и Йохан Канены / Фото: Facebook/Living Life on a Cruise

Многие люди, которые рассматривают круиз как вариант для себя, сталкиваются с идеей оставить семью, но это не проблема Odyssey — друзья и семья могут посещать до 28 дней в собственном номере, и это бесплатно.

«Обслуживание чрезвычайное, мы чувствуем себя королевскими лицами — они даже кланяются нам. Ни о чем не жалею, мне нравится такой образ жизни», — сказала Ланетт. «Учитывая, что арендная плата растет по всему миру, это будет новый образ жизни».

Йохан и Ланетт документируют свой круизный образ жизни на своем канале YouTube: Living Life On A Cruise. У них около 30 000 подписчиков и миллионы просмотров от людей, которые заинтересованы в том, чтобы жить круизной жизнью на полную ставку.

Напомним, женщина купила дом на круизном лайнере, где люди голосуют, куда плыть дальше.