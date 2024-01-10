Пенсионеры выиграли в лотерею 26 миллионов долларов, найдя "лазейку": они поделились секретом

Пара пенсионеров использовала математику, чтобы сломать лотерейный код и выиграть колоссальные 26 миллионов долларов.

Об этом пишет Unilad.

Статистика показывает, что шансы выиграть джекпот Powerball, угадав все числа с белыми и красными шарами, составляют один до 292 миллионов. Однако Джерри и Мардж Селби из Эварта, штат Мичиган, нашли "лазейку" в системе, которая позволила им стать мегабогатыми.

Они смогли извлечь выгоду только от конкретной игры под названием Cash Winfall, которая с тех пор была прекращена после того, как власти поняли, что люди использовали ее для получения легких денег.

Однако Селби сумели нажиться, заработав многочисленные и законные победы, которые в общей сложности сделали их богаче на 26 миллионов долларов.

Джерри и Мардж Селби / Фото: CBS

Это довольно звездная история, учитывая, что они сначала вышли на пенсию, когда им было немного за 60, и у них не было другого плана, кроме как "задрать ноги и наслаждаться жизнью".

В Cash Winfall, если джекпот достигнет 5 миллионов долларов и никто не угадает все шесть номеров, деньги "перейдут" к победителям призов более низкого уровня. А поскольку Джерри всегда имел то, что он называет "математическим складом ума", и степень бакалавра по этому предмету, потребовалось всего несколько минут, прежде чем он понял, что это уникальная игра.

Произведя вычисления, он понял, что игрок, дождавшийся "перелива", имел возможность выиграть больше, чем потерять, если в розыгрыше "перелива" никто не угадывал все шесть чисел и не выигрывал джекпот.

"Если бы я сыграл на 1100 долларов, математически у меня был бы один победитель с четырьмя числами – это 1000 долларов. Я разделил 1100 на шесть вместо 57 и получил 18. Итак, я знал, что у меня будет или 18 или 19 победителей с тремя числами, а это по 50 долларов каждому. Я получил 1000 долларов за победителя с четырьмя номерами, и я получил 18 победителей с тремя номерами по 50 долларов каждый, так что это 900 долларов. Итак, я вложил 1100 долларов и получил прибыль в 1900 долларов".

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Когда Джерри впервые испытал этот план, он купил билеты Winfall на сумму 3600 долларов – и его трюк сработал, заработав 6300 долларов. В следующий раз он купил билеты на 8000 долларов и почти удвоил вложения. Этот цикл продолжился, и они стали играть на сотни тысяч долларов. Они даже привлекли своих детей и близких друзей, но игра Winfall закрылась в Мичигане. Но они просто продолжали зарабатывать, играя в Массачусетсе, где ее все еще предлагали.

"На самом деле это просто элементарная арифметика", – добавил Джерри. "Это доставило вам удовольствие от успеха в чем-то, что было ценным не только для нас лично, но и для наших друзей и нашей семьи".

В конце концов, их план был сорван после того, как газета Boston Globe получила информацию о мошенничестве с лотереей и лотерея Массачусетса закрыла ее.

Но на тот момент был 2011 год, и Селби и их близкие уже заработали свое состояние. Хотя власти начали расследование по этому поводу, вскоре они поняли, что никаких преступлений пара не совершала – они просто нашли лазейку.

Их история настолько масштабна, что она стала темой художественного фильма под названием "Джерри и Мардж играют по-крупному" (Jerry & Marge Go Large), вышедшего в прошлом году на экраны, с Брайаном Кренстоном в главной роли.

Напомним, мужчина 15 лет использовал одни и те же номера в лотерее и сорвал джекпот. Он выиграл 1,4 миллиона долларов.

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