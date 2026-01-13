Пентагон обратился в секс-шоп с неожиданной просьбой — фото

Секс-игрушка / © Freepik

Канадский секс-шоп Bonjibon из Торонто неожиданно получил два официальных письма от Министерства обороны США с просьбой прекратить отправку товаров для взрослых в Бахрейн.

Документы нашлись в коробках с возвращенными заказами, пишет CTV News Toronto.

Как вспоминает соучредительница магазина Грейс Беннетт, оба письма поступили с интервалом примерно в месяц в течение лета.

«Мы даже не знали, что товар был отправлен в Бахрейн, пока он не вернулся к нам через несколько месяцев, и это просто раскрыло всю эту… забавную ситуацию», — рассказала 34-летняя Беннетт в интервью.

Онлайн-магазин, специализирующийся на товарах для сексуального здоровья, после запуска в 2019 году доставлял заказы по всему миру. Впрочем, из-за различных законов и ограничений по импорту интимной продукции компания впоследствии сузила географию доставок.

По словам Беннетта, Bonjibon не осуществляет доставку в Бахрейн напрямую, однако часто отправляет заказы на военные базы. Именно поэтому она предполагает, что посылки могли быть пересланы находящимся в этой стране военнослужащим.

Дополнительные трудности для бизнеса возникли в прошлом году из-за таможенных ограничений США, введенных при президентстве Дональда Трампа. Поэтому заказы регулярно задерживались на границе или возвращались обратно.

Однажды менеджер склада обратил внимание на поврежденную коробку с нарушенными гигиеническими пломбами. Внутри лежало письмо с печатью Министерства обороны США, которое при администрации Трампа было переименовано в «Министерство войны».

Письмо было отправлено логистическим центром Центрального командования ВМС США в Бахрейне.

«При проверке безопасности Бахрейнской таможней в пакете, адресованном вам, были обнаружены порнографические материалы и/или устройства. Этим письмом сообщаем вам, что ваша посылка была возвращена отправителю», — говорится в документе с темой «Обнаружение предметов для взрослых при рентгеновской проверке почты».

В письме также отмечается: "Порнографические материалы или устройства запрещены к ввозу на территорию Королевства Бахрейн".

Письмо / © ctvnews.ca

Беннетт не уточнила, какие именно товары были в посылках, однако предположила, что обращения адресовались именно военнослужащим.

"По сути, нас попросили "прекратить посылать анальные пробки в Бахрейн", - сказала она с иронией.

В то же время Беннетт обратила внимание на определенный парадокс ситуации.

«Мы не судим — мы хотим, чтобы люди чувствовали себя уверенно и заказывали то, что хотят. Но есть странное противоречие между тем, что военнослужащий в чужой стране заказывает такие вещи и не знает, что они там незаконны».

Пентагон отказался комментировать ситуацию, заявив, что «нечего сказать».

Согласно инструкциям Транспортного командования США, порнографические материалы, включая секс-игрушки, наручники и эротические журналы, являются грубым нарушением законодательства Бахрейна.

Клиентам, чьи заказы не дошли до адресатов, компания вернула деньги.

«В этой истории много забавного, и мы можем над этим посмеяться. Но мне искренне жаль, что люди не получили свои заказы», — добавила Беннетт.

Чтобы увековечить инцидент, оба письма из Пентагона оформили в рамки и повесили в офисах компании в Торонто и Британской Колумбии в блестящих оправах.

