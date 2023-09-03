Пентагон опубликовал видео НЛО: их фиксировали американские пилоты

Рассекреченные кадры с аномальными явлениями, наблюдавшимися в 2007-2021 годах, появились в открытом доступе.

Министерство обороны США запустило сайт, предназначенный для общедоступной информации об НЛО. В частности, здесь публикуют рассекреченные фотографии и видео аномальных явлений.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на спикера Пентагона генерала Пета Райдера.

На одном из видео, снятом пилотом ВМС США и рассекреченным в прошлом году, виден шарообразный объект, пролетающий мимо камеры с невероятной скоростью.

Отмечается, что эти странные явления фиксировали американские пилоты с 2007 по 2021 год.

Согласно опубликованным описаниям НЛО, наиболее распространенными их характеристиками является то, что они круглые, заметные на высоте от примерно 10 000 до 30 000 футов (т.е. примерно от 3 до 9 км), размером 1-4 метра, белые, серебристые или полупрозрачные.

Этот ресурс также содержит раздел часто задаваемых вопросов, а также ссылки на официальные отчеты, стенограммы, пресс-релизы и другие ресурсы, которые могут быть полезны для общественности.

Веб-сайтом управляет подразделением Минобороны США All-Domain Anomaly Resolution Office или AARO. Его миссия состоит в том, чтобы "минимизировать техническую и разведывательную неожиданность неустановленных аномальных явлений вблизи зон национальной безопасности".

Пентагон опубликовал видео НЛО

Напомним, 26 июля этого года трое американских военных пилотов в отставке дали показания на слушаниях в Палате представителей США по поводу неопознанных аномальных явлений, известных как НЛО. Они утверждают, что эти наблюдения являются проблемой национальной безопасности.

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