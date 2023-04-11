Перед Пасхой во время службы в храме "заплакала" статуя Девы Марии: как отреагировали верующие (фото)

В Эквадоре во время службы перед Пасхой 7 апреля "заплакала" статуя Девы Марии. Удивленные верующие начали все снимать на видео, а потом упали на колени и умоляли Богородицу простить их грехи.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Утверждается, что статуя "заплакала" во время богослужения в Великую пятницу, 7 апреля, в приходской церкви Богородицы Надежды в кантоне Ла Либертад, Эквадор.

Прихожане церкви были ошеломлены чудом. Некоторые достали свои телефоны, чтобы записать этот момент, в то время как другие упали на колени, умоляя о прощении.

Фото: mirror.co.uk

Сообщается, что статуя "плакала" в течение трех минут. Многие верующие двинулись в церковь после того, как новость об "чуде" распространилась по близлежащим населенным пунктам.

"Прихожане подошли ко мне и сказали, что Богородица плачет. Я подошел и сначала подумал, что это искусственные слезы на образе, но потом увидел, что три слезы вытекли из ее левого глаза", — говорит координатор прихода Видер Вивас.

Известно, что после этого епархия начала устанавливать, не имели эти слезы искусственного происхождения.

Напомним, обнародованы первые результаты исследований статуи Девы Марии, которая ежемесячно плачет "кровавыми слезами" на берегу озера Браччано в нескольких километрах от Рима. Жидкость, которая появляется на лице статуи, признали "совместимой со свиной кровью".

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