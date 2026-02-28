Перед посадкой в самолет женщину охватило странное предчувствие и недаром: что было потом

Пассажирка в самолете

Путешествия самолетом часто становятся испытанием на толерантность, ведь пребывание в замкнутом пространстве с незнакомцами требует соблюдения базовых правил вежливости. Однако иногда эти негласные нормы грубо нарушаются, как это произошло с одной из пассажирок. Женщина утверждает, что испытывала приближающиеся неприятности еще до того, как самолет поднялся в воздух.

Заняв свое законное место у окна, путешественница почувствовала непонятную тревогу. Уже через несколько минут ее предчувствия материализовались в виде мужчины из соседнего ряда.

Незнакомец внезапно решил, что имеет полное право воспользоваться «ее» иллюминатором. Он просто стал в проходе и начал пристально заглядывать в окно, расположенное вплотную к креслу женщины, совершенно игнорируя ее личное пространство.

«Когда мужчина в ряду перед вами решает, что ваше окно принадлежит ему», — так пассажирка прокомментировала видеодоказательство инцидента, которое она выложила в TikTok.

Впоследствии автор удалила ролик, однако ситуация уже успела приобрести огласку. Осталось непонятным, сидел ли мужчина у прохода и просил ли он разрешения приближаться к чужому окну, но для женщины эта ситуация стала источником сильного стресса.

История, опубликованная Newsweek, мгновенно стала вирусной и разделила интернет-сообщество. Часть пользователей резко осудила действия мужчины, назвав такое поведение недопустимым и грубым вторжением в личные пределы.

В то же время нашлись и те, кто призывал к снисхождению. Некоторые комментаторы предположили, что для мужчины это мог быть первый полет в жизни, поэтому он хотел посмотреть на взлет. Более радикальные пользователи предлагали владелице места у окна простое решение проблемы: молча закрыть шторку иллюминатора и прекратить конфликт на корне.

Аналитики отмечают, что подобные курьезы являются симптомом более широкой проблемы — отсутствия единого понимания авиационного этикета. Все чаще пассажиры вступают в публичные споры по распределению личного пространства и размещению ручной клади.

Яркий пример — недавний инцидент на рейсе компании Delta Air Lines, где пассажир обнаружил чужую сумку под своим сиденьем. Хотя правила перевозчиков четко регламентируют, что вещи должны храниться впереди или на верхней полке, на практике игнорирование этих норм регулярно приводит к напряженным ситуациям еще до начала полета.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая стюардесса British Airways Джейн Гоукс рассказала, почему пассажирам не следует выбирать места в хвостовой части самолета. Ее совет связан не с безопасностью, а со снижением уровня джетлага после перелета.