Перед смертью люди чаще видят яркие сны и необычные видения: что они означают

сны / © pexels.com

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Люди на последних этапах жизни нередко рассказывают о чрезвычайно реалистичных снах и видениях, в которых встречают умерших родственников, друзей или даже любимых домашних животных. Такие переживания могут приносить душевное облегчение, помогать смириться с мыслями о завершении жизни и налаживать эмоциональную связь с близкими. В то же время, некоторые видения вызывают страх и тревогу.

Об этом говорится в исследовании итальянских ученых из медицинского учреждения Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, результаты которого были опубликованы в научном журнале Death Studies, пишет egeszsegkalauz.hu.

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К опросу привлекли 239 специалистов паллиативной помощи, в том числе врачей, психологов, медсестер и волонтеров хосписов.

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Какие сны видят люди в конце жизни

В научной литературе такие переживания называют снами и видениями в конце жизни (end-of-life dreams and visions, ELDV). По наблюдениям медицинских работников, один из самых распространенных сюжетов — встреча с уже умершими людьми.

Пациенты рассказывают, что видят умерших членов семьи, друзей, а иногда и домашних питомцев, которых потеряли раньше. Эти переживания отличаются от обычных снов своей яркостью и реалистичностью. Люди часто описывают их так, будто события происходили на самом деле.

Среди других образов, повторяющихся в рассказах пациентов, — старые фотографии и воспоминания, туннели и яркий свет, лестница, незнакомые дороги и белая лошадь, мчащаяся вдоль морского побережья.

В одном из описанных случаев пациентке приснился умерший мужчина, который сказал ей, что ждет ее. Другой человек видел себя босиком, когда пытался добраться до открытой светлой двери.

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Исследователи отмечают, что подобные сны могут оказать успокаивающий эффект. Они помогают людям осмысливать сложные переживания, вспоминать важные моменты жизни и говорить с родными о чувствах, страхах и будущем прощании.

Почему некоторые видения вызывают страх

Не все подобные переживания приносят облегчение. Некоторые пациенты рассказывают о тревожных оскорблениях, вызывающих сильный страх. В частности, в одном из случаев человек видел чудовище с лицом матери.

По наблюдениям специалистов, неприятные видения могут сопровождаться нерешенными внутренними конфликтами, давними образами или эмоциональными переживаниями, с которыми человек не смог справиться.

Руководитель исследования Элиза Рабитти отмечает, что пациенты часто не рассказывают о таких снах, поскольку боятся насмешек, осуждения или обвинений в психических нарушениях. Поэтому значительная часть подобных переживаний остается без внимания медиков и близких.

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Ученые советуют не обесценивать рассказы пациентов и не спешить объяснять необычные переживания исключительно нарушениями сознания. Важно внимательно выслушать человека, выяснить, какие эмоции вызывают видение и при необходимости обеспечить психологическую поддержку.

Чем такие видения отличаются от делирия.

В то же время, необычные переживания в конце жизни нельзя автоматически считать лишь психологической реакцией. Важно отличать их от делирия — острого нарушения сознания, которое может сопровождаться дезориентацией, изменениями внимания и восприятия.

Делирий может возникать из-за инфекций, обезвоживания, нарушения обмена веществ, сильной боли или побочного действия некоторых лекарств. На состояние могут влиять недостаток кислорода, высокая температура и ухудшение работы внутренних органов.

Кроме того, определенные обезболивающие и успокаивающие препараты способны вызвать яркие сны или изменения восприятия. Поэтому медицинским работникам важно оценивать не только содержание переживаний, но общее состояние пациента, характер и длительность симптомов.

Если человек внезапно теряет ориентацию, не узнает близких, становится крайне возбужденным или его поведение резко меняется, необходимо сообщить медицинскому персоналу. Такие симптомы нуждаются в должной оценке специалистов.

Как близким реагировать на рассказы о снах

Родным бывает непросто слушать, как близкий человек рассказывает о встречах с умершими или видит то, чего другие не замечают. Однако исследователи советуют не спешить отрицать ее опыт или пытаться сразу найти ему объяснение.

Можно спокойно спросить, что именно человек видел, какие чувства испытывал и было ли ему страшно. Это поможет лучше понять ее состояние и позволит открыто говорить о том, что беспокоит.

Если видения приносят успокоение, разговор о них может стать важным моментом эмоциональной близости. Если же они вызывают страх или сильную обеспокоенность, следует сообщить об этом медицинской команде.

Исследователи отмечают: не обязательно определять, имеют ли такие переживания духовное значение, связаны ли с работой мозга, памятью и особенностями сна. Важно уважать чувство пациента, не навязывать ему неподтвержденные объяснения и одновременно не игнорировать возможные медицинские причины изменений восприятия.

Такие наблюдения также демонстрируют важность паллиативной помощи, которая предполагает не только облегчение физических симптомов, но поддержание психологического состояния человека. Внимательное отношение, возможность говорить о собственных переживаниях и своевременная помощь специалистов могут сделать последний период жизни более достойным и спокойным.

Как мы писали, тревожные сны часто связаны со стрессом и дневными переживаниями. В то же время, психологи отмечают, что они могут быть не только отражением эмоционального напряжения, но и способом, с помощью которого мозг прорабатывает страхи и помогает психике адаптироваться к сложным ситуациям. Исследования показали, что эмоционально насыщенные сны могут быть связаны с лучшим психологическим восстановлением. Чтобы снизить количество неприятных сновидений, специалисты советуют перед сном отложить рабочие дела, ограничить пользование телефоном и посвятить время спокойным занятиям.

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