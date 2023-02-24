Перед свадьбой невеста увидела, как ее будущего мужа в туалете кормит грудью мама

То, что невеста увидела, было достаточно, чтобы отменить свадьбу.

Женщина Джорджи Митчелл рассказала шокирующую историю, которую ей рассказали визажисты. Перед свадьбой невеста застала в туалете своего будущего мужа, которого кормила мама грудью.

Об этом она рассказала в подкасте The Unfiltered Bride соведущей Бет, пишет Ladbible.

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По словам Митчелл, невесте нужно было сходить в туалет непосредственно перед церемонией и когда она зашла в туалет, увидела шокирующую картину — ее будущего мужа мама кормила грудью. То, что она увидела, было достаточно, чтобы отменить свадьбу.

На вопрос ведущей, подозревала ли невеста об этом, она ответила, что не догадывалась, что ее потенциальный мужчина все еще сосал грудь своей матери. Как так получилось, что у женщины было молоко, больше всего потому, что она, очевидно, постоянно это делала.

В Сети опубликовали видео, его просмотрели сотни тысяч раз. Но потом оно было удалено.

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