Перелет за 90 секунд: какой авиарейс в мире считают самым коротким

Авиарейс между островами Вестрей и Папа-Вестрей остается одним из самых известных в мире из-за рекордной продолжительности полета. Маршрут работает с 1967 года.

Самолет / © Pixabay

В Шотландии продолжает работу самый короткий в мире регулярный авиарейс, соединяющий острова Вестрей и Папа-Вестрей в архипелаге Оркни. Маршрут, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса, длится менее чем за две минуты, а при благоприятных погодных условиях перелет занимает около 90 секунд.

Расстояние между островами составляет всего 2,74 километра. Самый быстрый официально зафиксированный полет длился 53 секунды.

Рейс обслуживает шотландская авиакомпания Loganair, которая использует небольшой восьмиместный самолет Britten-Norman Islander. Авиасообщение между островами работает еще с 1967 года и остается частью транспортной системы Оркнейских островов.

В компании объясняют, что маршрут имеет важное значение для местных жителей. Благодаря рейсу жители островов получают доступ к медицинским услугам, образованию, почтовому сообщению и другим базовым сервисам.

Особое внимание к маршруту в свое время привлек пилот Стюарт Линклейтер, который более 24 лет работал на Оркнейских авиалиниях. За это время он совершил около 12 тысяч полетов и налетал более 1,3 миллиона миль. Именно ему принадлежит рекорд самого быстрого перелета между Вестрей и Папа-Вестрей.

В 2025 году Loganair получила новый четырехлетний контракт на обслуживание межостровных рейсов Оркнейского архипелага. Он будет действовать до 31 марта 2029 года.

