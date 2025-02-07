Переложите одну спичку за 11 секунд, чтобы исправить равенство: интересная головоломка

Головоломка со спичками – задача для гениев, но вы тоже можете быть среди них

Любите решать головоломки со спичками. Мы подготовили вам новую задачу, которую нужно решить за ограниченное время.

Вы имеете всего 11 секунд, чтобы определить, куда нужно переместить одну-единственную спичку, чтобы сделать равенство правильным. Готовы испытать свои силы?

Перед вами математическое выражение: 7−9+2=1. На первый взгляд, ответ будто близок к правильному, но все же неправильный. Вам нужно найти, какой элемент изменить, чтобы уравнение стало верным.

Если вы готовы принять вызов, запустите секундомер и начните думать. Если удастся найти правильное решение всего за 11 секунд – поздравляем! Это свидетельствует о незаурядной смекалке и способности к логическому мышлению. Но даже если вы потратите немного больше времени, не огорчайтесь – главное тренировать мозг и получать удовольствие от процесса.

Интересную головоломку можно предложить друзьям или родным, чтобы проверить, насколько быстро они смогут найти правильное решение. К тому же это отличный способ развлечься вместе!

А теперь переходим к ответу. Чтобы уравнение стало правильным, нужно переместить одну спичку в цифре 2, превратив ее в 3. Таким образом, равенство примет вид 7−9+3=1, что является правильным выражением.

Ответ на головоломку с спичками

Как видите, все достаточно просто – особенно, когда знаешь ответ.

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