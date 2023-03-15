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Переплюнул Трампа и Джонсона: политик с самой забавной прической стал героем мемов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3673
Время на прочтение
1 мин
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Переплюнул Трампа и Джонсона: политик с самой забавной прической стал героем мемов

У Рейна Эплера теперь новое звание.

Журналисты издания Politico присвоили эстонскому депутату Рейну Эплеру новое "звание".

Так, экс-министра правительства от эстонской партии EKRE назвали политиком с самой ужасной прической. Мол, шевелюра Рейна переплюнула прическу экс-президента США Дональда Трампа, члена британского парламента Майкла Фабриканта и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

© Фото из открытых источников
Фото: Фото из открытых источников

Рейтинг составил обозреватель Politico Пол Деллисон. По его мнению, Эплер не смог определиться с прической, поэтому попросил своего парикмахера сделать ему все, что может.

"Он выглядит, будто носит шлем, готовый к бою, или, возможно, поскольку Эплер и его группа крайне правы, его парикмахер — беженец мстительный", — говорится в комментарии.

Со своей же стороны, пользователи считают прическу политика отнюдь не ужасной, а забавной. Они не смогли обойти это вниманием и наделали кучу мемов.

© Фото из открытых источников
Фото: Фото из открытых источников
© Фото из открытых источников
Фото: Фото из открытых источников
© Фото из открытых источников
Фото: Фото из открытых источников
© Фото из открытых источников
Фото: Фото из открытых источников
© Фото из открытых источников
Фото: Фото из открытых источников

Напомним, секс пары парализовал движение по людной улице. Проявление страсти пары стало неожиданным развлечением для туристов и местных жителей.

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Дата публикации
Просмотры
3673
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