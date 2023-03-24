Перепутала с мужем, а потом понравилось: россиянка развращала несовершеннолетнего сына

Школьник похвастался друзьям, что "живет в порнофильме", после чего о странных отношениях в семье узнали правоохранители.

Против 41-летней жительницы Белгородской области РФ открыли уголовное производство по обвинению в серийном изнасиловании собственного сына-школьника.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все началось с того, что однажды женщина пришла домой пьяной и начала приставать к 14-летнему сыну, который поддался искушению. Впоследствии женщина объясняла стражам порядка, что перепутала его со своим мужем, а потом ей понравилось.

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О своих интимных отношениях с матерью втайне от отца школьник рассказал сверстникам, похваставшись, что буквально "живет в порнофильме". Впоследствии обо всем узнал инспектор по делам несовершеннолетних.

Женщину обвинили в уголовном преступлении, теперь она находится под подпиской о невыезде и ждет суда. Ей грозит до четырех лет заключения.

Напомним, в Индии 41-летний мужчина хотел поразить любимую во время секса и случайно скончался. Оказалось, что он принял вдвое большую дозу виагры, чем это можно делать.

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