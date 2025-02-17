Перерыв на мастурбацию: компания ввела для работников 30-минутное снятие стресса

Когда традиционные методы борьбы со стрессом – кофе, туалетные перерывы или перекуры – уже давно стали нормой в офисной культуре, одна начальница решила пойти еще дальше. Эрика Луст, владелица барселонской компании, занимающейся развлечениями для взрослых, ввела в своей организации ежедневные получасовые перерывы для мастурбации.

Об этом пишет Daily Mail.

Сначала кажущаяся радикальной идея быстро обрела популярность среди сотрудников, особенно в условиях стресса во время пандемии Covid-19.

Нетрадиционный подход к управлению стрессом

Эрика Луст приступила к эксперименту в 2021 году, когда изменения в повседневной жизни и рабочей атмосфере заставили ее искать новые способы поддержания психологического комфорта команды. По ее словам, после карантинных ограничений сотрудники стали взволнованнее, а их производительность – сниженной. "Нет ничего вреднее для успешной рабочей среды, чем стресс", — говорит Луст.

Чтобы помочь работникам восстановить силы и снять напряжение, она обустроила в офисе отдельную комнату, которую назвала станцией для мастурбации. Это частное и комфортное пространство, где каждый нуждающийся может воспользоваться 30-минутным перерывом на самоудовлетворение. "Если вам нужен такой перерыв, вас всегда приглашают это сделать", – отметила она во время экскурсии по офису для The News Movement.

Отзывы сотрудников и научные аргументы

По словам сотрудников компании, нововведение помогло снизить уровень агрессии и повысить общую производительность. Несколько работников отметили, что после таких перерывов они испытывают значительное улучшение настроения и энергии в течение рабочего дня. Не зря многие исследования подтверждают, что мастурбация и интимные отношения могут способствовать снижению кровяного давления и улучшению общего психофизического состояния.

Эрика Луст подчеркивает, что ее инициатива имеет двоякое значение. С одной стороны, она направлена на создание комфортных условий для работы и снижения стресса, с другой – цель нормализовать вопросы сексуального благополучия. "Сексуальное благополучие тесно связано с общим психическим и физическим здоровьем, и к нему следует относиться с одинаковым уважением и ресурсами", – добавляет она.

Будущее "станции для мастурбации"

После успешного пробного запуска эта нетрадиционная политика была введена как постоянная составляющая корпоративной культуры компании уже с 2022 года. И хотя идея повлекла за собой неоднозначную реакцию со стороны широкой общественности, внутри компании ее восприняли достаточно положительно. Сотрудники получили возможность не только снизить напряжение, но и почувствовать, что их благополучие – важный приоритет для руководства.

Применение такой инновационной политики может вдохновить другие компании на поиски нестандартных методов для повышения качества рабочей среды. В современном мире, где стресс и перегрузка стали частью повседневности, важно помнить, что иногда даже "причудливые" решения могут оказать положительное влияние на здоровье и производительность работников.

Эрика Луст доказывает, что забота о сотрудниках может принимать неожиданные формы, и каждый имеет право чувствовать себя хорошо на рабочем месте. Станет ли "станция для мастурбации" новым стандартом корпоративной культуры — покажет время, но пока что ее успех наглядно демонстрирует, как важно иногда рискнуть и пойти на нестандартные шаги ради благополучия команды.

Напомним, блогер не мастурбировал целый год и назвал удивительные изменения, которые заметил. Мужчина поднял популярный челлендж на новый уровень.

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