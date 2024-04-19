Переселенцы из Луганской области выиграли большой приз в лотерею: известна сумма

Переселенцы из Луганской области выиграли 190 тысяч гривен в государственную лотерею.

Об этом сообщает msl.ua.

Жители Ирпеня Неля и ее муж Вадим родом из города Счастье. Из-за войны они потеряли недвижимость, автомобили и бизнес. Впрочем, они не утратили веру в лучшее будущее.

По словам Нели, надежда умирает последней, поэтому ей хочется верить в чудеса и в то, что неожиданно может произойти и очень хорошее.

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Женщина поделилась, что выигрышный билет "Лото-Забава" был приобретен 13 апреля. Это символическое число для семьи, ведь именно в этот день родился ее любимый Вадим. Он первым узнал о выигрыше и сообщил радостную новость жене, которая до сих пор не может поверить в счастливый случай.

У семьи уже есть планы на выигранные средства – она планирует разделить часть денег между своими тремя детьми, а другую часть средств оставить на будущее.

Напомним, бывший атомщик Ровенской АЭС неожиданно разбогател на 250 000 гривен. Часть денег он передаст в помощь ВСУ.

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