Переселенка из Сумской области приобрела старый сельский дом / © Instagram

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Украинка, переехавшая из Сумской области на Буковину, в течение двух лет собственноручно восстанавливает старый сельский дом. Во время ремонта она пережила тяжелую потерю — гибель мужа на фронте. Несмотря на боль, женщина решила воплотить их общую мечту и завершить обустройство дома.

Историей перевоплощения своего дома украинка поделилась на личной странице в TikTok.

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Переезд на Буковину и гибель мужчины: как женщина продолжила общую мечту

В 2024 году супруги приобрели старый дом в одном из сел Черновицкой области. Переезд из Сумщины на Буковину должен был стать началом нового, более спокойного этапа жизни. Впереди было немало работы, ведь дом нуждался в ремонте.

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«Мы купили дом мечты. А потом я осталась в этой мечте одна. Село. Старый дом. Большие планы. И муж, с которым мы мечтали о жизни здесь… которого больше нет. Этот дом мог стать моей болью, но я решила — он станет продолжением нашей любви», — рассказала хозяйка.

Сначала супруги закупили строительные материалы, мебель и бытовую технику. Они успели завершить ремонт ванной и начать работы на кухне. Впоследствии женщина получила трагическое известие — ее муж, вставший на защиту Украины, погиб на фронте.

После потери ей пришлось самостоятельно продолжать дело, которое они планировали вместе.

«Я узнала, что муж погиб. После потери мужчины продолжать ремонт самой было одним из самых трудных решений в моей жизни. Но я решила не останавливаться, потому что это была наша мечта», — призналась автор блога.

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Женщина не скрывает, что переживать потерю очень тяжело, однако она продолжает двигаться вперед и обустраивать дом, который должен стать их общим местом силы.

«Жизнь приходится собирать по кускам. Я не сильна. Мне больно каждый день. И я тоже плачу… Но я иду дальше. Для него. Для нас», — поделилась украинка.

@divchata_i_stara_hata

Как изменился старый дом на Буковине: ремонт до и после

За два года хозяйке удалось существенно изменить облик дома. На фото и видео «до» и «после» видно, как старое здание постепенно превращается в уютное современное пространство.

Бывшая кухня имела окрашенный пол, старую мебель и глиняный пол. После ремонта здесь появилось светлое напольное покрытие, современная мебель и бытовая техника. Также женщина обустроила санузел со стиральной машиной.

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«Теперь я доказываю все сама. Трудно, больно, но другого выбора нет только вперед», — рассказала она.

После завершения работ на кухне женщина принялась за детскую комнату. В видео она показала, какой вид помещения имело до начала ремонта: голубые стены, деревянные балки на потолке, зеленая кафельная печка, старая мебель и двуспальная кровать. В комнате были также подвесные гимнастические кольца.

@divchata_i_stara_hata

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал об украинке, которая продала квартиру в городе и переехала в старый дом в селе Николаевской области. Через год девушка собственноручно обновила дом и показала результат ремонта.

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