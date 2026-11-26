Перестал мыться, боялся телефонных звонков и потерял интерес к жизни: чем закончилась постоянная «дистанция» для парня / © Credits

Реклама

28-летний парень из Польши получил работу своей мечты, хорошо зарабатывал и планировал приобрести собственное жилье. Однако пандемия COVID-19 и вынужденная изоляция постепенно изменили его жизнь. Из-за потери социальных контактов, одиночества и отдаленной работы он столкнулся с депрессией, которая в конечном итоге нуждалась в помощи психиатра.

О его истории рассказала польская психологиня и психотерапевт Йоанна Щербатий в издании Onet.

Реклама

Работа мечты не спасла от одиночества

Еще во время учебы в школе клиент психологи увлекся авиацией. Он мечтал не стать пилотом, а конструировать авиационные двигатели. В конце концов, парень поступил в университет на желаемую специальность. После обучения получил желаемую работу по специальности

Реклама

Однако именно тогда началась пандемия коронавируса, по которой компания перешла на дистанционный формат работы.

Сначала поляк не слишком волновался изменениями. Но постепенно его жизнь сузилась в несколько комнат в родительском доме. Он проводил почти все время за компьютером, переходя только между комнатой, кухней и ванной.

В тот момент ему было 28 лет. Несмотря на профессиональные достижения, он все острее испытывал недостаток общения и реализации собственного потенциала.

Друзья удалялись, а общение исчезало

Постепенно молодой человек потерял контакт с бывшими сокурсниками. Кто-то женился, кто-то переезжал за границу, другие строили отношения и жизнь.

Реклама

Новыми друзьями на работе он также не успел обзавестись: пандемия сорвала планы совместных мероприятий и знакомств с коллегами.

К этому прибавился неудачный опыт личных отношений. После разрыва с токсичной партнершей мужчине было сложно снова доверять людям.

Сегодня он все еще работает удаленно, лишь изредка оживляясь, когда они вместе ездят в командировку. Он так и не вернулся к полноценной жизни, полной прогулок и вечеринок. В это время его нашла самая верная спутница — депрессия.

Утратил интерес к любимому делу и перестал следить за собой

Первыми тревожными сигналами стали изменения в повадках и интересах.

Реклама

Мужчина перестал увлекаться авиацией, которая раньше была его главным хобби. Коллекция моделей самолетов оказалась заброшенной на шкафу. Его больше не интересовали вещи, которые раньше доставляли удовольствие.

Он все чаще ходил дома в той же одежде, в которой спал. Даже любимые домашние блюда перестали вызывать аппетит. В дни, когда работы было немного, мужчина мог пролежать в постели целый день.

Поначалу он не сознавал, что с ним происходит что-то серьезное. Особенно его насторожило то, что он мог несколько дней не мыться и даже не испытывал из-за этого дискомфорта. Впоследствии мужчина стал бояться выходить из дома и отвечать на телефонные звонки.

В конце концов, парень решил обратиться к психиатру.

Лечение помогло вернуться к обычной жизни

В настоящее время мужчина принимает назначенные врачом препараты. Родные следят, чтобы он не пропускал прием лекарства. Его состояние улучшилось: он снова может шутить, смеяться и общаться с другими людьми. В то же время, последствия пережитого до сих пор влияют на его решение.

Человек хотел бы жить отдельно от родителей, однако боится брать кредит на жилье, поскольку дополнительный стресс может негативно сказаться на его самочувствии.

Он до сих пор не знает, сможет ли когда-нибудь обходиться без медикаментов. В настоящее время само лечение помогает ему выполнять обычные повседневные дела.

В то же время психолог обращает внимание на положительное изменение: в последнее время мужчине снова стало нравиться общение с людьми.

Подытоживая, Йоанна Щербатий отмечает, что потеря социальных связей, изоляция и изменения привычного образа жизни могут крайне ухудшить психическое состояние человека. Даже работа, о которой человек долго мечтал, не всегда способна компенсировать недостаток близкого общения и полноценной жизни.

Раньше психологи назвали основные признаки того, что мужчина любит вас сильнее, чем вы думаете.

Новости партнеров

Новости партнеров