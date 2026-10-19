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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
208
Время на прочтение
2 мин

Переставьте всего 1 спичку, чтобы стрелка изменила направление: головоломка запутала многих

Распространяющаяся в Сети головоломка со спичками заставляет искать нестандартный подход. Задача состоит в том, чтобы одним движением изменить направление стрелки на противоположное.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Головоломка со спичками

Головоломка с спичками / © Unsplash

Сеть покоряет новая интересная головоломка, которая заставляет изрядно потревожить мозг. Задача кажется простой лишь на первый взгляд: нужно переставить всего одну спичку так, чтобы стрелка изменила свое направление на противоположное. Но на практике большинство игроков сразу попадают в ловушку банальной логики.

Попытайтесь решить головоломку.

Головоломка со спичками: переставьте 1 спичку, чтобы стрелка изменила направление на противоположное

Обычно первая мысль, которая приходит в голову всем без исключения, — это попытаться просто отзеркалить фигуру.

«Итак, первое, что приходит на ум каждому — это самый очевидный ход. Мы берем две спички с острия и пытаемся переложить их направо — по сути, создавая зеркальное отражение стрелки. Но посмотрите: это уже два хода. А по правилам разрешен только один».

Попытки подойти к делу нестандартнее и изменить угол наклона стрелки также не дают желаемого результата.

«Тогда я попытался подойти к этому более творчески. Подумал: может, стоит просто изменить угол? Попробовал передвинуть одну спичку так, чтобы ее голова была направлена — ну не совсем в противоположную сторону, но по крайней мере в другом направлении. Мы снова оказываемся в тупике. Я даже экспериментировал с центральной спичкой — той, что служит основой. Но куда бы я ее не перекладывал, вся фигура стрелки просто разваливалась. В итоге получался какой-то странный, бессмысленный объект», — делится пользователь TikTok, пытавшийся решить задачку.

Но ответ оказался гораздо легче, чем следовало ожидать. Нужно было просто полностью отбросить привычные шаблоны и посмотреть на детали с другой стороны.

Секрет состоит в том, чтобы присмотреться внимательно к острию стрелки. Ответ кроется всего в одной из этих спичек. Все, что нужно сделать — это взять одну спичку с самого острия и переместить ее на другую сторону основания. Готово!

«Да, форма стрелки немного изменилась — она стала несколько более вытянутой, но условие выполнено на 100%, и теперь наша стрелка указывает в противоположную сторону», — отмечает мужчина.

Люди с хорошим зрением за 60 секунд разгадают головоломку

Напомним, в Сети приобрела популярность новая головоломка со спичками, опубликованная на YouTube-канале «Головоломки Puzzles». Участникам предлагают выявить наблюдательность и за 60 секунд исправить неправильное математическое уравнение, переставив всего две спички.

Автор задачи отмечает, что ключ к успеху состоит во внимательном анализе деталей. При решении важно не спешить и тщательно проверять каждый символ, ведь изменение положения даже одной спички может полностью изменить пример. Для тех, кому не удастся справиться с заданием самостоятельно, предусмотрена возможность подсмотреть правильный ответ.

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