"Перламутровые облака": над станцией "Академик Вернадский" зафиксировали редкое явление

Облака такого цвета разрушают озоновый слой.

Над станцией "Академик Вернадский" появились редкие ледяные полярные стратосферные облака: их еще называют перламутровыми.

Снимки необычного явления появились на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Хотя эти облака красивые, но они способствуют разрушению озонового слоя, отмечают ученые. Дело в том, что на их поверхностях хлор набирает реактивных форм, которые уничтожают полярный стратосферный озон.

"Они состоят из кристалликов льда, наблюдаются преимущественно в полярных регионах. В отличие от большинства облаков, которые живут во "влажной" тропосфере — нижнем слое атмосферы, эти формируются в следующем слое сухой "стратосфере", — говорится в сообщении.

Перламутровые облака — это также редкое явление, которое можно увидеть в Антарктике преимущественно зимой. Именно в это время в нижних слоях стратосферы температура опускается до около -85°С. Именно аномально низкая температура — одно из главных условий формирования этого явления. Кроме того, возникновение перламутровых облаков связывают с горными волнами, когда поток воздуха в тропосфере натыкается на высокий горный хребет, "уходит" вверх, огибает его и "падает" вниз.

"Так образуется волна. Поскольку в полярных регионах высота тропосферы не более 7-8 км, то верхушка волны попадает в стратосферу, способствуя формированию перламутровых облаков. Также их образования может быть связано с сильными тропосферными циклонами", — объясняют ученые.

Как сообщалось, сразу двое горбатых китов приплыли просто к берегам острова Галиндез, на котором расположена станция "Академик Вернадский", благодаря чему украинские полярники стали свидетелями редкого события. Эти существа — самые многочисленные киты в районе Антарктического полуострова. Их средний вес достигает 30 тонн, а длина 13,5-14,5 метра.

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