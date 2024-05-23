Перо птицы продали за рекордные $28 417: кому оно принадлежало (фото)

Одно перышко вымершей птицы гуйя стало самым дорогим в мире, когда его продали за 28 417 долларов.

Новозеландский аукционный дом Webb's Auction House заявил, что ожидалось, что перо будет продано за 1800 долларов, но оно разбило все ожидания – так же, как и предыдущий рекорд, установленный пером птицы того же вида, когда оно было продано за 5150 долларов в 2010 году.

Перо вымершей птицы гуйя / Фото: Webb's

Птица гуйя считалась священной для народа маори, а ее перья украшали головные уборы вождей и членов их семей.

В последний раз птицу видели в 1907 году, хотя в течение последующих 30 лет появлялись неподтвержденные сообщения о ее появлении.

"Мы очень рады, что этот редкий экспонат естествознания вызвал такое большое любопытство у покупателей, что подчеркивает хрупкость нашей экосистемы и важность заботы о ее фауне", — отметила Лия Моррис, руководитель отдела декоративного искусства аукционного дома Webb's Auction House.

Перо вымершей птицы гуйя / Фото: Webb's

Моррис также рассказала BBC, что перо-рекордсмен "в отличном состоянии".

"Оно все еще имеет очень выразительный блеск, и не было повреждено насекомыми", — сказала она.

Перо вымершей птицы гуйя / Фото: Webb's

Перо зарегистрировано в рамках программы защиты объектов, имеющих культурное значение для народа Маори. Программа требует, чтобы все участники торгов были зарегистрированными коллекционерами, и перо не может быть вывезено за пределы Новой Зеландии без письменного согласия Министерства культуры и наследия.

Напомним, в Финляндии на аукционе продали велосипеды беженцев из России, которые бросили их у границы. Окончательные цены на торгах колебались между 70 и 100 евро, самая высокая цена составила около 160 евро, а самая низкая – 35 евро.

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