Перспективный футболист покинул спорт и стал сниматься в порно: сожалеет ли он о своем выборе

Дэмиен Оливер активно работает в порноиндустрии как актер, режиссер и продюсер.

Воспитанник известного английского футбольного клуба "Кристалл Пелас" Демиан Оливер променял спортивную карьеру на работу в порноиндустрии.

Англичанин рассказал, что привело к такому шагу, как он в молодости встал на ошибочный путь и попал в тюрьму. Об этом сообщает Вild.

В подростковом возрасте Демиан связался с наркотиками и имел проблемы с законом. В 17 лет попал в тюрьму. Когда он вышел на свободу, за это время переспал со многими женщинами.

"Люди говорили мне: "Ты мог бы просто заработать на этом деньги", – вспоминает порноактер.

Четыре года назад он впервые обнажился перед камерой.

"Мой первый раз на съемочной площадке был ужасен, потому что оператором был огромный ирландец с бритой головой. Он выглядел довольно пугающе. Мне нужно было вытащить свой чл*н у него на глазах, а потом заниматься сексом", – вспоминает Оливер.

За свою первую съемку он получил 150 фунтов. Парень считает, что как футболист мог бы заработать гораздо больше. Бывший футболист признался, что сожалеет, что сменил спорт на работу в кинобизнесе для взрослых.

"Я хотел бы, чтобы люди узнавали меня на улице как футболиста, а не как порноактера", – говорит Демиан Оливер.