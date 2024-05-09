Первая признанная трансгендерша в Китае через 18 лет во второй раз вышла замуж за своего мужа

Первая в Китае публично признанная танцовщица-трансгендерша снова вышла замуж за любовь своей жизни, с которой она была вынуждена официально развестись 18 лет назад.

Об этом сообщает SCMP.

56-летняя Цзинь Син из провинции Ляонин является известной трансгендерной танцовщицей с 14 миллионами подписчиков на Weibo.

В апреле в 1995 году Цзинь перенесла операцию по смене пола в пекинской больнице, став первым публично признанным трансгендерным человеком в Китае.

Ее хирургический путь был задокументирован в фильме "Мисс Цзинь Син". Из-за ошибки, допущенной медсестрой во время операции, левая нога Цзинь была сжата медицинским оборудованием на 16 часов, что привело к параличу – сокрушительному удару для танцовщицы. Однако уже через год она полностью поправилась, проявив удивительную силу воли, и вышла на сцену в Пекине как трансгендерная женщина. Позже она основала Шанхайский театр танца Jin Xing.

Цзинь Син / Фото: Getty Images

В феврале в 2004 году во время перелета из Парижа в Шанхай Цзинь познакомилась с гражданином Германии Хайнцем Гердом Ойдтманном. Он влюбился в нее с первого взгляда.

Цзинь рассказала ему, что когда-то была мужчиной, добавив: "Женщина перед тобой – это огромный вызов любому мужчине". Она также рассказала ему, что усыновила двух сыновей и дочь.

Танцовщица подумала, что их связь может прекратиться, но Ойдтманн позвонил ей на следующий вечер, сказав, что он со всем смирился и все еще хочет ее увидеть.

В 2005 году пара поженилась, и Ойдтманн переехал в Китай, чтобы быть с Цзинь. Однако в 2006 году пара развелась и Цзинь объяснила, что они сделали это, чтобы решить вопрос регистрации домохозяйств детей и избежать влияния на обучение их старшего сына. Как иностранцу, Ойдтманну пришлось ждать год, чтобы получить право на международное усыновление. Они продолжали воспитывать троих приемных детей.

Хайнц Ойдтманн / Фото: instagram.com/heinz_gerd

11 апреля, в день рождения Ойдтманна, Цзинь объявила, что они снова поженились. Она выбрала 13:14 как время для объявления о повторном браке, поскольку на китайском языке это звучит как "навсегда и безвозвратно".

"Разведясь в 2006 году ради детей, мы снова поженились через 18 лет, что свидетельствует о нашем пути любви и ответственности", — написала Цзинь в своем сообщении в Интернете.

Напомним, 27-летняя женщина, которая собиралась выйти замуж, узнала, что биологически она мужчина. Врачи обнаружили у нее редкое заболевание, при котором ее половые хромосомы мужские, а гормональный фон – женский.

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