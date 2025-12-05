Первая скульптура на Луне: кто ее создал и почему о ней молчали

Реклама

В холодной тишине космоса, на краю небольшого лунного кратера, уже больше полувека лежит необычная фигурка — маленькая алюминиевая скульптура человека. Рядом с ней металлическая табличка с перечнем имен. На первый взгляд она напоминает детскую игрушку, но на самом деле это первый художественный объект, попавший на Луну.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Его история — не только об искусстве, но и о незаметном, но глубоком жесте памяти за людьми, которые отдали жизнь за освоение космоса.

Реклама

Как скульптура оказалась на Луне

2 августа в 1971 году экипаж миссии "Аполлон-15" - Дэвид Скотт, Джеймс Ирвин и Эл Уорден - проводили свою последнюю прогулку по поверхности Луны. Завершали работу у лунохода, когда Скотт решил сделать шаг, о котором не знали ни зрители, ни большинство руководства.

Пока Ирвин отвлекал Центр управления полетом, Скотт незаметно установил на грунт небольшую алюминиевую фигурку и мемориальную табличку. Когда CAPCOM спросил, что он делает, астронавт непринужденно ответил: «Просто чуть-чуть убираю заднюю часть марсохода, Джо».

На самом же деле он оставил на Луне памятник под названием «Fallen Astronaut» («Погибший астронавт») — работу бельгийского художника Пола Ван Хойдонка.

Скульптура на Луне / © NASA

Кого почтили на лунной поверхности

На маленькой табличке отчеканены фамилии 14 астронавтов и космонавтов, погибших при исполнении служебных обязанностей — как американских, так и советских: Чарльз А. Бассетт II, Павел И. Беляев, Роджер Б. Чаффи, Георгий Добровольский, Теодор К. Фримен, Юрий А. Гагарин, Эдвард Г. Гивенс-младший, Вергилий И. Грисс, Владимир Комаров, Виктор Пацаев, Эллиот М. Си-младший, Владислав Волков, Эдвард Х. Уайт II и Клифтон К. Уильямс-младший.

Реклама

Это был жест памяти, совершенный тихо и без пафоса. Скотт объяснил, что хотел почтить всех погибших, двигая человечество ближе к звездам.

Тайна, о которой знали единицы

Хотя официально акция не была санкционирована NASA, высшие руководители знали о плане и согласились держать его в секрете до завершения миссии. О скульптуре стало известно только 12 августа, во время пресс-конференции после возвращения астронавтов.

«Мы потеряли многих людей к этой миссии, – говорил Скотт. — Это был наш способ почтить их вклад».

Астронавт / © NASA

Месячный мемориал, сохранившийся по сей день

Скульптура размером всего 8,5 см и табличка по-прежнему лежат там, где их оставил экипаж «Аполлон-15». Ни один аппарат или миссия не касались места этого маленького, но значимого мемориала.

Реклама

Они остаются на Луне как молчаливое напоминание о том, какими жертвами иногда дается человечеству желание коснуться неба.

Напомним, межзвездный объект 3I/ATLAS начал пульсировать, приближаясь к Земле.