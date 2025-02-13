Первая смерть в результате автомобильной аварии: что известно о трагедии и кто погиб

31 августа в 1869 году погиб первый человек в мире в результате автомобильной аварии. В результате ДТП скончалась ирландская ученая Мэри Уорд.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Еще с детства Мэри была одержима наукой и инновациями. Она начала коллекционировать бабочек в возрасте трех лет, а стены ее дома в Баллилине, Ирландия, были покрыты стеклянными витринами с пристегнутыми насекомыми и сухими цветами, собранными на близлежащих торфяниках и лугах. Вместе с сестрой Джейн она писала рассказ о насекомых, а в 1835 году в возрасте восьми лет самостоятельно наблюдала за кометой Галлея в крошечный телескоп и объявила о своем открытии изумленной аудитории на родительском ужине.

Для человека, который по-настоящему ценил науку, стоящую за миром природы, и потенциал технологических инноваций, ее внезапная смерть под колесами раннего автомобиля, сделавшая ее несчастной жертвой первого в мире дорожно-транспортного происшествия, оказалась разрушительной для ее семьи и для научного сообщества в целом.

Мэри родилась в 1827 году в семье преподобного Генри Кинга и его супруги Гарриетты. Как и большинство женщин того времени, девочка воспитывалась дома со своими сестрами, однако происходила из известной научной семьи, которая привила ей естественный интерес к окружающему миру.

Семья всегда поощряла ее заниматься наукой, хотя в то время существовало много барьеров, препятствовавших женщинам получать формальное образование или получать признание за свои открытия. Но Мэри целыми днями рисовала насекомых под светом лупы, вплоть до того рокового дня, когда астроном Джеймс Саут распознал ее талант и убедил отца купить ей мощный микроскоп. Он потратил 48 фунтов 12 пенсов 4 шиллинга (7 700 долларов США на сегодня), а остальное было историей.

Мэри часами сидела над микроскопом – новым на то время инструментом, открывавшим миры для молодой ученой. Она одержимо изучала мельчайшие детали растений и животных, зарисовывая все – от сверчков до глаз трески. Она изучила все, что нужно было знать об инструменте, и даже готовила собственные образцы и делала собственные предметные стеклышки из кусочков слоновой кости, поскольку стекло было трудно достать.

Несмотря на закрытую дверь для женщин-ученых того времени, Мэри помогал ее двоюродный брат Уильям Парсонс, 3-й граф Розе. Он разделял ее страсть к науке, и она часто наведывалась в его замок Бирр, чтобы зарисовывать своего "Левиафана из Парсонстауна" — телескопа, который до 1917 года был самым большим в мире.

В 1848 году Парсонс также стал президентом Королевского общества, и он использовал свой пост, чтобы познакомить Мэри со всеми литературными и научными львами того времени. Она часто писала им об их публикациях и стала одной из трех женщин в списке рассылки Королевского астрономического общества.

Свои ранние исследования она подытожила в первой книге 1857 года "Зарисовки с микроскопом", в которой вблизи показала анатомию жуков и дала советы по использованию инструмента. Из-за барьеров для женщин-авторов Мэри считала, что никто в Ирландии не возьмет ее рукопись, поэтому она частно опубликовала 250 экземпляров. К ее удивлению, произошло наоборот – книга разошлась за несколько недель и была переиздана восемь раз между 1858 и 1880 годами под названием "Мир чудес, открытых микроскопом" – и, по словам одного историка, "сделала столько же для популяризации микроскопа, как и любая другая книга того времени".

Она написала ряд книг о микроскопах, телескопах и мире природы, став уважаемым членом научного сообщества. Она была прекрасной художницей, которая иллюстрировала все свои издания, и даже была нанята для иллюстрирования биографии Исаака Ньютона. Вместе со своим двоюродным братом Уильямом они провели значительные исследования мира природы и внесли весомый вклад в викторианскую науку.

Возможно, именно поэтому ее смерть от рук технологии, которую она так уважала, так трудно понять.

К началу 40-х годов Мэри прожила полноценную, но изнуряющую жизнь. Несмотря на все свои научные достижения, она все еще была привязана к тогдашним общественным ожиданиям в отношении женщин. В 1854 году она вышла замуж за аристократа Генри Уорда и родила ему восьмерых живых детей от 11 беременностей за 13 лет брака.

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Ее муж был вторым сыном виконта, и хотя он унаследовал властный характер своего отца, он не унаследовал его имение. Он целыми днями бездельничал, а Мэри самостоятельно ухаживала за домом, потому что они не могли позволить себе посторонней помощи, а единственным источником дохода для них была ее писательская деятельность. Их финансы были ограничены, и к августу 1869 года Мэри была истощена, и она поехала к своему кузену Уильяму в его счастливое место в замке Бирр, чтобы отдохнуть.

В замке Уильям имел один из первых в мире автомобилей – тяжелую машину на паровой тяге с тремя толстыми железными колесами, собранную вроде трехколесного велосипеда, чтобы передвигаться по сельским дорогам. Мэри, которая всегда любила технику, когда кто-то предложил им прокатиться на машине, согласилась и присоединилась к своему мужу Генри, двум двоюродным братьям-подросткам и их репетитору в судьбоносной поездке.

Они решили объехать город по зеленым улицам и приблизились к церкви "легким шагом", поскольку ограничение скорости к тому времени составляло всего 11 км/ч. По словам свидетеля, они ехали со скоростью 6 км/ч. Трудно сказать, что произошло дальше, но когда машина повернула, ее тряхнуло, и Мэри выбросило с сиденья на дорогу. Прежде чем водитель успел остановиться, ее голова попала под одно из тяжелых колес, и она сломала шею и челюсть. Местный врач поторопился на место происшествия, но не смог спасти ученого, и она скончалась через несколько минут.

В газетной статье, опубликованной в "Хронике Королевского графства" 1 сентября в 1869 году, на следующий день после аварии, говорилось: "Мрачный грустный день: "Город пронизывает глубокая грусть, и отовсюду выражается сочувствие мужу и семье талантливой женщины, которая так преждевременно отошла в вечность... Достопочтенная миссис Уорд была женщиной большого таланта, которая добилась успехов в литературной и научной деятельности".

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Известие о преждевременном конце яркой жизни шокировало общину и мир, поскольку многие уже не доверяли этой опасной новой технологии. Хотя следствие сняло со всех обвинений в трагической аварии, разоренная семья разобрала машину и похоронила ее под замком, а научные инструменты Мэри оставила в память о ней. На следствии коронер Джон Коркоран заявил, что "это никогда не должно повториться".

Возможно, одной из величайших ироний этой трагедии было то, что десять лет спустя умер старший брат ее мужа, оставив богатство семьи в руках мужа и позволив остальным членам семьи дожить свою жизнь в покое. Если бы она осталась жива, может быть, имела бы собственную лабораторию и могла бы следовать своим страстям, а не обязанностям.

И хотя ее жизнь часто омрачается характером ее смерти, Управление безопасности дорожного движения (RSA) в Ирландии пытается использовать память о Мэри, чтобы предотвратить подобные трагедии в современном мире. Как известно, автомобильные аварии являются одной из главных причин смертности, и кажется сюрреалистическим полагать, что эта, к сожалению, знакомая нам трагедия впервые началась с Мэри.

Напомним, что известно о самой болезненной смерти в истории. Мужчина испытал рекордное облучение после аварии на заводе по переработке урана и 83 дня горел изнутри.

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