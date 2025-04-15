Первая в мире гонка сперматозоидов: где состоится и как будут выбирать победителя

Сперматозоиды / © naked-science.ru

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В Лос-Анджелесе, США, состоится первая в мире гонка сперматозоидов с камерами высокого разрешения и микроскопическими гоночными трассами.

Об этом пишет Traded.

Гонку сперматозоидов организует стартап Sperm Racing. Событие состоится 25 апреля в Hollywood Palladium. Ожидается, что толпа зрителей составит более 1000 человек.

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Конечно, «спортсменов» в этой гонке не будет видно, но стартап сделал все возможное, чтобы приблизить зрителей к действу. Событие будет содержать использование камер с высоким разрешением и тщательно спроектированного микроскопического гоночного трека, имитирующего репродуктивную систему человека. Гонки будут разворачиваться в режиме реального времени.

Стартап позаботился и о том, чтобы событие освещалось как полноценное, настоящее спортивное противостояние. Будут пресс-конференции, прямые трансляции и даже ставки.

Стартап уже собрал миллион долларов на реализацию концепции.

Хотя многие могут поторопиться отбросить эту идею как бессмысленный трюк без реальной ценности и посмеяться над ней, на самом деле за этим ажиотажем стоит нечто больше. Это событие освещает серьезную проблему: понижение мужской фертильности. Исследователи показали, что за последние 50 лет количество сперматозоидов в мире сократилось более чем на 50%. Sperm Racing пытается повысить осведомленность об этой проблеме, поощряя людей к этой странной гонке. Стресс, неправильное питание, алкоголь и курение — все это способствует ухудшению здоровья спермы. Геймификация концепции, какой бы странной или забавной она ни казалась, поощряет мужчин обратить внимание на свое репродуктивное здоровье.

Напомним, как сперма связана с продолжительностью жизни мужчин. Ученые заявили, что мужчины с лучшим качеством спермы живут на три года дольше.