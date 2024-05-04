Первая в мире выжившая девятерня празднует третий день рождения: фото, подробности

Это официально наибольшее количество детей, рожденных во время одних родом, которые выжили.

4 мая, первая в мире выжившая девятерня празднует свой третий день рождения. Они наслаждаются этим событием дома в Мали с родителями и шестилетней сестрой Судой.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Все девять детей здоровы и достигают своих вех развития. Два месяца назад они посетили Италию, совершив свое первое путешествие за пределы Африки, чтобы поучаствовать в телевизионном шоу талантов Lo Show dei Record.

Во время фотографирования за кулисами дети стали беспокойными, но их мама, 28-летняя Халима Сиссе, смогла их успокоить, включив на телефоне видео с детскими стишками из YouTube. Их внимание также привлек сертификат Книги рекордов Гиннеса, за обладание которым соревновались двое из них.

Первая в мире выжившая девятерня / Фото: guinnessworldrecords.com

Впервые младенцам вручили сертификат в 2022 году, как раз перед их отъездом из Марокко, где они провели первые 18 месяцев своей жизни.

Это официально наибольшее количество детей, рожденных во время одних родов, которые выжили. Ранее рекорд принадлежал восьми младенцам, рожденным Надеждой Сулеман (США) в 2009 году.

До появления детей Сиссе не было зафиксировано ни одного случая, чтобы младенцы выживали дольше нескольких часов после рождения.

Первая в мире выжившая девятерня / Фото: guinnessworldrecords.com

Халима родила малышей в специализированной клинике в Марокко, куда ее направило малийское правительство. Сначала малийские врачи думали, что у Халимы семеро детей, но в Марокко обнаружили еще двух младенцев.

"Мы начали с семи, а Аллах благословил нас девятью", — сказал позже их отец, Абделькадер Арби.

Пятеро девочек (Адама, Уму, Хава, Кадидия, Фатума) и четверо мальчиков (Умар, Эльхаджи, Бах и Мохаммед VI) родились преждевременно с помощью кесарева сечения, на 30 неделе беременности. Каждый малыш весил от 0,5 до 1,5 кг.

Первая в мире выжившая девятерня / Фото: guinnessworldrecords.com

Их сразу поместили в инкубатор, где они нуждались в постоянном уходе в течение следующих нескольких месяцев, а затем перевели в специально оборудованную квартиру, где медсестры помогали Халиме ухаживать за ними.

Там они отпраздновали свой первый день рождения: в квартире устроили небольшую вечеринку, на которую пригласили нескольких медсестер и соседей из дома.

Второй день рождения они отпраздновали спустя шесть месяцев после возвращения домой в Мали. Халима тогда сказала: "Нелегко уложить всех вместе спать. Мы обнимаем их, чтобы они могли заснуть, они очень любят, когда их обнимают перед сном".

Первая в мире выжившая девятерня / Фото: guinnessworldrecords.com

"Мы гордимся, это нечто исключительное. Семья известна во всем мире, это очень хорошо", — добавил папа.

Напомним, трое мужчин из одной семьи стали отцами более 600 детей. Двое из них имеют редкое наследственное генетическое заболевание.

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