"Первое" письмо, отправленное с маркой, продадут на аукционе: его цена до 2,5 млн долларов (фото)

Кто станет владельцем ценного лота, станет известно в феврале в этом году.

Первое известное письмо, отправленное с использованием предоплаченной марки — "один из самых больших прорывов в человеческом общении" — может принести от 1,5 до 2,5 миллионов долларов, когда оно будет выставлено на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в следующем месяце.

Об этом пишет CNN.

Если лот оправдает свою оценку, то в Sotheby's заявили, что он станет одним из самых ценных произведений истории почты, выставленных на аукционе.

Первое известное письмо с маркой / Фото: Sotheby's

Первоначальным получателем письма, датированного 2 мая 1840 года, был Уильям Бленкинсоп-младший, 35-летний руководитель викторианской металлургической фабрики в Бедлингтоне, городе на севере Англии. Sotheby's заявляет, что все, что известно об отправителе письма, это то, что он отправил послание в Лондоне и заплатил за него маркой Penny Black.

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Получив письмо, Бленкинсоп-младший вывернул конверт и прислал его мистеру Бленкинсопу, скорее всего, его отцу, жившему в 120 км в Далстоне, Карлайле. Мужчина сохранил его, хотя содержание обоих писем потеряно.

"Прожив более 180 лет, богато украшенный конверт Mulready, запечатанный Penny Black, совершил революцию в том, как люди из всех слоев общества переписываются, обмениваются идеями, делятся новостями и высказывают свои мысли", — заявил Ричард Остин, глобальный руководитель отдела книг и рукописей Sotheby's. "На заре эпохи искусственного интеллекта этот замечательный объект говорит о нашем врожденном человеческом стремлении к общению и о том, как оно развилось до новых высот за прошедшие два столетия".

Первое известное письмо с маркой / Фото: Sotheby's

На обеих сторонах конверта до сих пор проставлены даты их отправки: первая – 2 мая в 1840 году, а вторая – 4 мая.

Напомним, семья получила письмо, которое отправили 80 лет назад. В нем говорилось о трагедии в семье.

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