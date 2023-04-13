Первое видео на YouTube: каким был исторический ролик, принесший ошеломляющую сумму

Ролик загрузили в Сеть почти 18 лет назад.

14 февраля в 2005 году американские инженеры-программисты и предприниматели Джавед Карим, Чад Герли и Стив Чан основали YouTube.

Веб-сайт провозглашен наиболее посещаемым в мире после своей материнской компании Google.

Sneezing Baby Panda, Baby Shark, Gangnam Style – эти и другие вирусные видео на платформе стали частью мировой культуры. А первый ролик на видеохостинг загрузили почти 18 лет назад – 23 апреля в 2005-м.

Его разместил соучредитель Джавед Карим. В ролике он задокументировал свою поездку в зоопарк.

"Я в зоопарке" — это 19-секундное видео, в котором 25-летний Карим говорит на фоне двух слонов в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии, указывая на их длинные хоботы и называя их "крутыми".

Как пишет ladbible.com, ролик снял школьный друг Карима Яков Лапицкий, к тому времени аспирант Делаверского университета, который был с Джаведом в Сан-Диего, чтобы представить свои исследования Американскому химическому обществу.

С тех пор это видео было просмотрено более 262 миллионов раз, а Карим собрал 3,46 миллиона фолловеров на своем канале с одним видео.

И хотя, по данным The New York Times, Карим никогда не получал "зарплату, льготы или даже официальное звание", он получил колоссальные 64 миллиона долларов, а сама платформа сейчас оценивается в 160 миллиардов долларов.

Напомним, обычная телевизионная реклама спасла жизнь 66-летнему пенсионеру, призвавшему мужчин провериться на рак груди. Джим был в шоке, когда у него обнаружили болезнь.

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