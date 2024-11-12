Первую сделала в 94: бабушка хочет набить новую тату на 100-летний юбилей, но боится сказать дочери

Прабабушка, которая является рекордсменкой Великобритании по количеству татуировок, решила снова лечь под иглу – и скоро сможет похвастаться тремя татуировками в возрасте 99 лет.

Об этом пишет Daily Star.

Впервые Хильда Вест сделала татуировку в 2019 году, когда ей было 94 года, решив вытатуировать на запястье инициалы своего покойного мужа Эрнеста и сына Дэвида.

С тех пор она добавила 7-сантиметровую бабочку на предплечье в память о муже и уже планирует следующую татуировку к своему 100-летию, которое будет праздновать в феврале в следующем году.

Прабабушка восьми правнуков, посетила местный тату-салон неподалеку от своего дома для пожилых людей в Кенилворте, графство Ворикшир, с помощью сиделок.

Однако свою третью татуировку она держала в большом секрете от семьи, опасаясь, что они могут не одобрить или попытаться отговорить ее.

Хильда Вест / Фото: swns

Хильда, также имеющая четырех внуков, рассказала: "После того, как я сделала первую татуировку, я сразу поняла, что хочу вторую. Я решила сделать бабочку в память о своем муже. Мне всегда нравились бабочки, и я была очень довольна своей первой татуировкой, так что подумала, почему бы и нет? Это было совсем не больно, и теперь я хочу сделать еще одно в честь 100-летия – думаю, на этот раз я сделаю павлина. Я всегда хотела сделать тату и подумала, что было бы очень приятно иметь инициалы Эрнеста рядом с нашим сыном. Мы были женаты 70 лет, и я очень его любила. Я сделала их потому, что это всегда было в моем списке желаний. Но моя дочь была против, поэтому я решила, что лучше подождать, пока она уедет. Ее реакция была такой: "Они заставили тебя это сделать?". Нет, не заставили. Это была моя идея".

Хильда обратилась за помощью к своим попечителям в приюте "Касл Брук", чтобы организовать татуировку, выполненную в салоне Ink on Skin в Ковентри.

Она сказала: "Я не испытала ни одной боли. Мастер, делавший татуировку, никогда не имел дело с людьми пожилого возраста, сказал: "Не волнуйтесь, я не сделаю вам больно". Я все равно не чувствую боли, мне повезло. Я очень довольна. Я думала, что это будет выглядеть хорошо, и это действительно так. Я очень довольна. Я радуюсь, что сделала это. Я смотрю на них каждый день и думаю о своем муже и сыне. Это дает мне чувство полноты, у меня есть то, о чем всегда мечтала".

Хильда Вест / Фото: swns

Ее дочь, 75-летняя Барбара Дентон поддержала ее слова: "Она держала первую тату в тайне от меня, и эту тоже держала в тайне, так что это был настоящий сюрприз. Она дождалась, пока я буду в отпуске в Испании, и все равно пошла и сделала это. Я заметила это только через несколько недель, когда она сняла кардиган. Думаю, она знала, что я могла бы попытаться убедить ее в противоположном, но она очень сильна духом, поэтому я не думаю, что смогла бы остановить ее. Это было как раз перед Ковидом. Но сейчас я смирилась, если это то, что она действительно хочет сделать на свой 100-й день рождения, то у меня нет никаких проблем с этим, если это сделает ее счастливой. Я думаю, что она, пожалуй, самый старший человек в стране, который сделал татуировку – и все еще хочет больше. Не может быть слишком много людей, которые стучат в дверь в течение столетия и хотят сделать татуировку на свое 100-летие".

Хильда Вест / Фото: swns

Руководитель дома Кейт Брэдшоу рассказала, что команда планирует спонсорскую прогулку, чтобы профинансировать татуировку Хильды на ее великое 100-летие. Она рассказала: "Однажды пришел наш тренер по здоровому образу жизни, и Хильда заметила, что у него есть татуировка, и стала расспрашивать его о них. Затем она дождалась, пока ее дочь уедет на каникулы, и поехала с нашим тренером в однодневную поездку в Ковентри, чтобы сделать татуировку. Я думаю, что ее дочь уже не пытается остановить ее. Она немного беспокоится о деньгах, поэтому мы решили устроить спонсорскую прогулку, чтобы собрать деньги на ее следующее произведение бодиарта. Хильда – настоящая жемчужина, чрезвычайно болтливая, и она нашла замечательных друзей среди других жителей и персонала. Сначала она заскочила к нам только на небольшую реабилитацию после больницы, но как только она вернулась домой, она очень хотела вернуться – и она с нами уже шесть лет, и это еще не конец".

Напомним, 98-летняя бабушка сделала свою первую тату в память о покойном внуке. Он покончил с собой.

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