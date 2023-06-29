Первые космические туристы Virgin Galactic провели несколько минут в невесомости (фото, видео)

Американская компания космического туризма Virgin Galactic в четверг, 29 июня, успешно совершила первый коммерческий рейс.

Об этом сообщил основатель компании миллиардер Ричард Брэнсон в своем Twitter.

"Исторический миг, завершен первый коммерческий полет", — написал он.

Корабль превысил высоту 80 километров — предел, обозначающий начало космоса по определению американских военных, сообщил комментатор в прямом эфире компании.

Как сообщает Sky News, на борту ракетоплана VSS Unity находились четверо пассажиров: двое старших офицеров ВВС Италии, инженер из Национального исследовательского совета Италии (CNR) и сопровождавший их сотрудник Virgin Galactic. Кроме того, два пилота компании были за штурвалом ракетоплана, еще двое управляли самолетом-носителем SpaceShipTwo.

Миссия под названием Galactic 01 стартовала с базы Spaceport America, расположенной в пустыне американского штата Нью-Мексико. Огромный авианосец взлетел в 8:30 по местному времени (17:30 по Киеву) с обычной взлетной полосы.

Приблизительно через час на высоте около 15 километров он запустил корабль VSS Unity — ракетоплан, напоминающий частный самолет. Он завел двигатель и ускорился вертикально. Через несколько минут в невесомости пассажиры смогли оторваться от сидений и "полетать".

После достижения невесомости в салоне пассажиры развернули флаг Италии в честь 100-летия итальянских военно-воздушных сил.

После достижения невесомости в салоне пассажиры развернули флаг Италии. / Фото: скриншот с видео

Космический корабль VSS Unity успешно приземлился около 18.45 по киевскому времени.

Virgin Galactic, основанная в 2004 году миллиардером Ричардом Брэнсоном, уже пять раз достигала космоса, но пока только с членами компании на борту.

Сам Ричард Брэнсон совершил короткое путешествие в космос в июле 2021 года, почти два года назад. Тогда Федеральное авиационное управление США (FAA) временно остановило корабль, чтобы исследовать отклонения от траектории во время этого полета, получившего широкую огласку.

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Virgin Galactic объявила о приостановлении своих операций, направленных на усовершенствование двигателя. Перерыв продолжался гораздо дольше, чем ожидалось. В мае этого года компания наконец-то завершила последний испытательный полет перед началом коммерческой эксплуатации.

Следующий запуск ракетоплана намечен на август 2023 года. После этого Virgin Galactic планирует выполнять полеты ежемесячно.

Компания продала около 800 билетов на будущие полеты – 600 из них были проданы в период с 2005 по 2014 год по цене от 200 тысяч до 250 тысяч долларов. Еще 200 мест было зарезервировано в последующие годы. Цена на них достигала 450 тысяч долларов.

Напомним, ведущие космические гиганты Blue Origin, Boeing, Sierra Space и ряд других партнеров объявили о планах создать станцию под названием Orbital Reef на орбите Земли.

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