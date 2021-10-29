Первым американцем "третьего пола" стал бывший служащий ВМС США

Дана Ззим просит использовать к себе местоимения "они/им/их".

Владельцем первого американского паспорта с обозначением пола "Х" для небинарных, интерсекс и гендерно-неконформных людей стал бывший служащий Военно-морских сил США 63-летний Дана Ззим.

О подробностях борьбы этого лица за право официально принадлежать к "третьему полу" сообщает Associated Press.

Еще в 2015 году бывший военнослужащий Дана Ззим обратился с иском в суд, в котором просил Государственный департамент разрешить введение интерсекс-гендерных паспортов. В 2020 году Апелляционный суд США принял решение в его пользу, отметив, что принуждение интерсексуалов выбирать маркер мужского или женского пола в заявлении на паспорт "вносит неточность в данные".

Также читайте Трансгендер пыталась остановить стрелка в торговом центре и погибла от пули: теперь ее называют геройкой

В июне 2021 года Госдепартамент США объявил, что изменит свою политику, добавив гендерный маркер в паспорта США для небинарных и интерсексуальных людей.

Дана от рождения имел анатомию, которая не классифицируется как мужская или женская, и в детстве перенес несколько "необратимых, болезненных и ненужных с медицинской точки зрения операций", ведь родители хотели, чтобы он был похож на мальчика.

Впервые Ззим идентифицировал себя как интерсекс во время учебы в Колумбийском университете. Сейчас он просит использовать к себе местоимения "они/им/их".

Паспорт с гендером "X", получивший Дана Ззим, стал первым в Соединенных Штатах, но его уже выдают в других странах — в частности, в Австралии, Австрии, Бангладеш, Канаде, Дании, Германии, Исландии, Индии, Мальте, Непале, Новой Зеландии и Пакистане.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио в 2021 году впервые за всю историю существования соревнований приняла участие трансгендерная спортсменка — штангистка Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку