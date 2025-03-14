Первый бурый медведь, которому сделали операцию на мозге, вышел из спячки: что с ним произошло (фото)

Зоопарк в Англии сообщил, что первый бурый медведь, которому сделали операцию на головном мозге, проснулся от спячки и, похоже, вернулся к своей прежней жизни.

В Wildwood Trust заявили, что медведь по кличке Боки перенес операцию на головном мозге из-за гидроцефалии – скопления жидкости в мозгу – в октябре, как раз перед тем, как животное упало в зимнюю спячку.

Ветеринары тогда сказали, что не будут уверены до весны, была ли операция эффективна.

Медведь Боки / Фото: скриншот с видео

В зоопарке сообщили, что сейчас Боки проснулся от спячки и, похоже, полностью поправился.

"Какое удивительное превращение мы увидели в этом молодом медвежонке", — сказал смотритель зоопарка в видео, размещенном в социальных сетях. "Он активен, он игрив, он точно такой же медведь, каким он был в прошлом году. Это настоящее достижение с точки зрения успеха операции на сегодня".

Медведь Боки / Фото: скриншот с видео

Врачи не заметили никаких признаков симптомов, от которых Боки страдал до того, как лечь под нож.

"Он будто забыл, что ему сделали операцию, я не думаю, что кто-то ему об этом сказал, и он продолжает быть молодым, милым мишкой, которого все знают и любят. И это просто фантастически видеть", — сказал смотритель зоопарка.

Медведь Боки / Фото: скриншот с видео

Напомним, в прошлом году 17-летней золотой рыбке впервые в истории удалили смертельную опухоль. Ветеринарша сделала операцию под общим наркозом.

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