Первый человек, выживший в результате падения метеорита: что известно об инциденте

Энн Ходжес известна как единственный в истории человек, которого задел метеорит и который выжил.

Как пишет LADbible, неординарный инцидент произошел очень давно — 30 ноября 1954 года в городе Силакауга, штат Алабама, США.

К тому времени Ходжес была со своим мужем и жила относительно спокойной жизнью. Однако после встречи с метеоритом она стала частью научной истории. Ее жизнь изменилась навсегда, когда метеорит, позже идентифицированный как фрагмент метеорита Силакауга, пролетел сквозь атмосферу Земли.

Весом около 3,9 кг, двигаясь со скоростью более 160 км в час, он раскололся на части и пробил крышу дома Энн. Большой кусок камня влетел в гостиную, отскочил от большого деревянного радиоприемника, а затем попал в Ходжес. Она спала на диване, и от удара она проснулась от испуга, получив большой синяк на боку, но не имея других физических повреждений.

Хотя все могло быть гораздо хуже, Ходжес все еще страдала из-за массивной гематомы и значительного шока после инцидента.

После этого события женщина стала известна и привлекла к себе огромное внимание СМИ, к чему она не была готова.

Хотя все стало еще сложнее, когда метеорит сначала изъяла полиция города Силакауга, а затем ВВС США. Это означало, что супругам из Алабамы не разрешили оставить метеорит у себя. Военно-воздушные силы США заявили, что им нужен доступ к камню, чтобы проверить его происхождение.

К счастью, юридическая борьба Ходжес и ее мужа за метеорит была успешной, и им разрешили оставить свою ценную находку у себя. Однако это привело к еще одному юридическому спору с их домовладелицей Берти Гай. Гай заявила о своем праве собственности на метеорит, поскольку он упал на ее землю. Опять же после некоторых переговоров Ходжес смогла оставить камень себе.

В конце концов она подарила его Музею естественной истории Алабамы после многих лет использования его как дверного ограничителя.

Кроме невероятной истории, которую можно рассказать, это событие оказало в значительной степени негативное влияние на жизнь Ходжес. Сообщается, что стресс и внимание общественности привели к ухудшению ее психического здоровья. Ее брак с мужем пострадал, а в 1972 году она умерла в результате почечной недостаточности в возрасте 52 лет.

Напомним, мужчина стал миллионером после того, как метеорит пробил его крышу. Его стоимость составила 1,7 миллиона долларов.

Читайте также: